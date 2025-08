Doanh nghiệp khai thác tối đa các cơ hội thị trường để thúc đẩy xuất khẩu

Xuất khẩu qua nửa đầu năm 2025 đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực, song trước nhiều diễn biến khó lường của kinh tế thế giới, đặc biệt là chính sách thương mại đối ứng của Hoa Kỳ, các doanh nghiệp đang tiếp tục tận thị trường nội địa, đồng thời đa dạng hóa các thị trường để thúc đẩy xuất khẩu trong thời gian tới.

Tiến sâu hơn vào chuỗi cung ứng

Nhiều năm qua, May 10 đã chủ động chiếm lĩnh thị trường trong nước bằng cách nghiên cứu thành công bảng thông số chuẩn kích cỡ người Việt Nam, từ đó đưa ra thị trường trong nước với các nhãn hiệu được người tiêu dùng Việt Nam yêu thích. Hàng loạt sản phẩm thời trang công sở cao cấp như GrusZ, May 10 Expert, May 10 Series, May 10 Classic, May10 Classic Suit... Thương hiệu Veston và nhiều thương hiệu thời trang được phát triển trong 20 năm qua của May 10 đã có vị trí đặc biệt trong lòng người tiêu dùng trong và ngoài nước bằng chất lượng vượt trội, công nghệ hàng đầu, tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc May 10 chia sẻ, tính hội nhập của những nhà thiết kế Việt Nam nói chung và của May 10 nói riêng là gần như tương đương những nhà thiết kế trên thế giới, về tốc độ đã được san phẳng. Với những công nghệ hiện đại và sự bùng nổ của internet hiện nay, tất cả những thông tin có mặt ở các sàn thời trang lớn như Paris, London hay New York… doanh nghiệp đều được cập nhật nhanh chóng.

Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường quốc tế có nhiều biến động, May 10 đã chủ động xây dựng chiến lược đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, mở rộng sang các quốc gia và khu vực tiềm năng khác. Song song với đó, chú trọng đến việc khai thác tối đa thị trường nội địa, coi đây là một trụ cột vững chắc cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Ngoài ra, trong định hướng Chiến lược thương hiệu quốc gia giai đoạn 2025-2030, Chính phủ đang thúc đẩy chương trình “Made by Vietnam” - May 10 đang đồng hành trong chuỗi giá trị cùng tiến bước, bởi khác với khái niệm “Made in Vietnam” chỉ nói đến nơi sản xuất, “Made by Vietnam” hàm ý về năng lực sáng tạo, thiết kế, công nghệ và giá trị gia tăng do chính người Việt làm chủ. Đây chính là bước chuyển mình từ gia công sang làm thương hiệu, từ sản xuất thuần túy sang phát triển bền vững bằng trí tuệ.

“Doanh nghiệp Việt buộc phải thay đổi tư duy, không thể chỉ làm gia công, mà phải làm chủ cuộc chơi bằng thương hiệu và chất lượng. Made by Vietnam là con đường tất yếu để chúng ta khẳng định mình,” ông Việt chia sẻ.

Doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ để tạo sự bứt phá trong sản xuất-kinh doanh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Là một nhà cung cấp (vendors) của Samsung, theo ông Nguyễn Văn Quyết, Trưởng phòng xuất nhập khẩu Công Ty Điện Tử MCNEX VINA Ninh Bình, đến thời điểm hiện tại, doanh thu của công ty đã có bước hồi phục tương đối rõ nét kể từ sau đại dịch COVID-19, với kim ngạch xuất khẩu khoảng 700 triệu USD (tăng khoảng 20% so với thời điểm trước dịch), trong đó thị trường của doanh nghiệp gồm: Việt Nam, Ấn Độ, Hàn Quốc, Brasil là các nhà máy hiện tại phía Samsung đang có.

“Về phát triển công nghệ luôn luôn được cải tiến, các model mới liên tục được sản xuất và công bố ra thị trường. Tuy vậy, để tăng trưởng cao, doanh nghiệp cố gắng thúc đẩy các đơn hàng lớn hơn từ đối tác, cũng như cải thiện chất lượng để sản phẩm ngày càng tốt hơn,” ông Nguyễn Văn Quyết cho hay.

Từ thành công của các doanh nghiệp cho thấy việc khai thác hiệu quả các cơ hội thị trường cũng như tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do (FTA) là giải pháp chính để thúc đẩy xuất khẩu, trong đó rõ rệt nhất là hiệp định thương mại Việt Nam-EU (EVFTA).

Theo thống kê của Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào EU sau 5 năm Hiệp định EVFTA ước lên tới 270 tỷ USD, trong đó xuất khẩu các mặt hàng chủ lực như điện tử, dệt may, thủy sản, nông sản chế biến… đều tăng trưởng hai con số, kể từ khi hiệp định EVFTA có hiệu lực.

Là thị trường xuất khẩu chủ lực của ngành da giày Việt Nam, bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội da giày túi xách Việt Nam cho biết để đáp ứng các thị trường xuất khẩu nhằm đạt mục tiêu đến năm 2030 tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép, túi xách đạt 38-40 tỷ USD, nhiều doanh nghiệp ngành da giày đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh hóa sản xuất, thích ứng các tiêu chuẩn xanh cũng như các quy định về xuất xứ hàng hóa của EU.

“Các điều kiện đưa ra thì khá nghiêm ngặt, nó không chỉ là một số thay đổi mà nó phải thay đổi một cách cơ bản về nội lực. Nếu các doanh nghiệp nhỏ và vừa, mà yếu sẽ khó tham gia được vào thị trường này. Cho nên trong thời gian tới, bản thân doanh nghiệp phải cố gắng, nhưng cũng rất cần sự hỗ trợ, kể cả các chính sách của Nhà nước, đặc biệt là cần những quỹ để giúp cho các doanh nghiệp đổi mới về khoa học công nghệ, đồng thời kể cả việc đào tạo về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,” bà Phan Thị Thanh Xuân chia sẻ.

Thích ứng nhanh trước biến động thị trường

Điểm nhấn tích cực trong 6 tháng đầu năm 2025 chính là tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu khá vững chắc. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 432,1 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 14,5%; nhập khẩu tăng 17,9%. Riêng ngành dệt may, xuất khẩu nửa đầu năm 2025 ước đạt 21,8 tỷ USD, tăng 10,6%. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 12,7 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy vậy, trước nhiều biến động của thị trường quốc tế, ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) cho biết thời gian tới, ngành sẽ tập trung nâng cao nội lực như đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ AI và robot trong thiết kế, phát triển mẫu và sản xuất, chuyển đổi kép, kinh doanh tuần hoàn…, đồng thời đa dạng hóa thị trường, khách hàng, mặt hàng và nguồn cung nguyên phụ liệu.

Ngoài thị trường truyền thống như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc…, ngành tập trung vào các thị trường tiềm năng như Trung Quốc (hàng giá trị cao), Canada, Nga, Anh, ASEAN... Mặt khác, ngành dệt may cũng tăng cường thu hút đầu tư từ FDI và doanh nghiệp trong nước, đặc biệt vào các khu công nghiệp đạt chuẩn về môi trường. Phát triển nguyên phụ liệu trong nước để chủ động nguồn cung và đáp ứng xuất xứ của các Hiệp định thương mại tự do (FTA) để hưởng lợi ích thuế quan.

Trong nửa đầu năm 2025, lợi nhuận hợp nhất của Vinatex ước đạt gần 556 tỷ đồng, bằng 61% kế hoạch năm và bằng 197% so với cùng kỳ. (Ảnh: Vinatex)

Hiện nay, dệt may Việt Nam đã mở rộng thị trường lên 132 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cùng với tận dụng tốt các Hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là hiệp định thương mại tự do EVFTA, hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)... để mở rộng xuất nhập khẩu, tiếp cận các thị trường lớn, nâng cao năng lực cạnh tranh và tính bền vững trong chuỗi cung ứng, doanh nghiệp dệt may Việt Nam đang tích cực chủ động mở rộng thị phần tại nhiều thị trường lớn, tiềm năng khác như thị trường Nga, các nước trong khối ASEAN…

Ngành cũng thúc đẩy ứng dụng cộng nghệ; đẩy mạnh kết nối, liên kết chuỗi để đa dạng hóa thị trường, khách hàng và mặt hàng; thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực thiết kế thời trang, trong đó tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực thiết kế như sử dụng AI trong việc phát triển mẫu; thích ứng và đáp ứng các điều kiện về xuất xứ hưởng lợi thuế quan từ các FTA mà Việt Nam đã ký kết từ đó từng bước nâng cao giá trị các đơn hàng.

Phó Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Thường Lạng, Giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) nhận định, với những kết quả đạt được từ đầu năm đến nay, dự kiến năm 2025, xuất nhập khẩu hàng hóa có thể đạt mức kỷ lục, vượt 900 tỷ USD.

“Sau gần 40 năm đổi mới, doanh nghiệp Việt Nam đã học được nhiều bài học quý giá, đặc biệt là khả năng điều chỉnh nhanh trước biến động thị trường. Doanh nghiệp Việt Nam ngày càng linh hoạt, tự tin hơn trong sản xuất, hướng đến sự ổn định lâu dài. Đặc biệt, việc áp dụng công nghệ, chuyển đổi số và thương mại điện tử,” ông Nguyễn Thường Lạng thông tin thêm./.

