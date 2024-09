Yên Bái: Cơ bản khắc phục gián đoạn thông tin liên lạc do thiên tai

Nhân viên Viettel Yên Bái vận chuyển máy phát điện phục vụ cho hoạt động của trạm BTS. (Ảnh: TTXVN phát)

Ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi) đã làm giao thông ở Yên Bái chia cắt, thông tin liên lạc bị gián đoạn.

Ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai các biện pháp khắc phục nhanh nhất để bảo đảm thông tin liên lạc, đặc biệt ở nơi ngập lũ, bị cô lập.

Đến nay, các nhà mạng đã cơ bản khắc phục các thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái, mưa lũ ở một số huyện, thành phố Yên Bái đã khiến hạ tầng bưu chính, viễn thông bị thiệt hại. Toàn tỉnh có 639 trạm thu phát sóng di động (trạm BTS) bị ảnh hưởng. Sự cố mất điện và một số tuyến cáp quang bị đứt cũng đã làm gián đoạn công tác truyền tín hiệu.

Để đảm bảo an toàn điện cho người dân các vùng ngập úng, sạt lở đất và ngăn ngừa sự cố lưới điện, các điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Yên Bái đã chủ động tạm dừng cấp điện. Mất điện đồng nghĩa với nhiều trạm BTS của các doanh nghiệp viễn thông cũng không thể phát sóng.

Viettel Yên Bái là nhà mạng có 312 trạm BTS gặp sự cố do mất điện. Một số mã trạm trong khu vực bị ngập, cô lập phải tắt sóng để đảm bảo an toàn; trong đó, tại huyện Văn Yên có 80 trạm và thành phố Yên Bái 116 trạm...

Cùng với đó, VNPT Yên Bái cũng là doanh nghiệp viễn thông bị ảnh hưởng sự cố trạm BTS do mưa lũ với 252 trạm. Do mưa lớn, nhiều khu vực bị cô lập, sạt lở gây thiệt hại, ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống đường truyền viễn thông, gây gián đoạn thông tin của các tổ chức, cá nhân.

Hiện nay, một số vị trí do giao thông bị chia cắt. Do đó, cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp viễn thông chưa thể tiếp cận được để "nối mạch" thông tin. Tỉnh Yên Bái đã yêu cầu phải đảm bảo an toàn cao nhất về người, đây cũng là ưu tiên số một.

Viettel Yên Bái triển khai 9 điểm phục vụ sạc pin và chăm sóc khách hàng không có điện. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng với đó, các đơn vị đảm bảo thông tin thông suốt để người dân trong vùng lũ gặp nguy hiểm phát tín hiệu cấp cứu; chính quyền, lực lượng cứu hộ dễ dàng nắm được thông tin, ứng cứu kịp thời.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái đã họp bàn và chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn chủ động tiếp cận hiện trường; báo cáo kịp thời thiệt hại, xây dựng phương án, tập trung huy động mọi nguồn lực và tổ chức khắc phục sự cố. Viettel Yên Bái đã thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo mọi hoạt động của doanh nghiệp do trụ sở chính bị ngập sâu.

Trung tá Đỗ Thanh Tuấn, Giám đốc Viettel Yên Bái, thông tin toàn bộ cán bộ, nhân viên, công nhân kỹ thuật của Viettel đang chạy đua với thời gian để sửa chữa, khắc phục sự cố đảm bảo công tác thông tin liên lạc của tỉnh đến các địa phương.

Riêng với các khu vực vừa bị ngập, Viettel phấn đấu có điện là có mạng để đảm bảo thông tin liên lạc cho tất cả khách hàng. Viettel Yên Bái cũng hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng do mưa lũ như cộng tài khoản khuyến mại cho trên 100.000 khách hàng bị ảnh hưởng mất sóng từ ngày 10012/9 với 20.000 đồng/khách hàng, giá trị tặng 2 tỷ đồng; tặng khách hàng đang dùng wifi bị đứt dây, hỏng thiết bị mỗi khách hàng 5Gb data 4G trong 7 ngày với 50.000 đồng/khách hàng, tổng giá trị khoảng 450 triệu đồng.

Từ ngày 10/9, đơn vị triển khai Roaming dùng chung sóng các nhà mạng trên địa bàn. Viettel Yên Bái đã triển khai 9 điểm phục vụ sạc pin và chăm sóc khách hàng không có điện; mở lại 8/9 cửa hàng phục vụ tại các địa phương. Đến nay, cơ bản những nơi có điện lưới đều đã có sóng di động. Nhiều nơi chưa có điện nhưng các doanh nghiệp viễn thông đã triển khai máy phát điện, pin dự phòng để duy trì hoạt động của trạm BTS.

Đến 6 giờ ngày 13/9, toàn tỉnh có 652 trạm BTS bị ảnh hưởng, sự cố. Sở Thông tin và Truyền thông đã tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp xử lý, khắc phục. Đến nay đã khắc phục được 570/652 trạm.

Ông Nguyễn Thúc Mạnh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái, cho biết để đảm bảo thông tin liên lạc sau mưa lũ, Sở tập trung chỉ đạo doanh nghiệp viễn thông huy động nhân lực, vật lực khẩn trương triển khai biện pháp khắc phục sự cố mạng lưới viễn thông; phấn đấu hoàn thành việc khắc phục, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt sớm nhất có thể.

Trong đó ưu tiên xử lý khắc phục ngay tại địa phương có nhiều thiệt hại về cơ sở vật chất, con người, nhiều trạm BTS bị sự cố, mất liên lạc; khu vực trọng điểm như Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái; Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn để phục vụ chỉ đạo, điều hành khắc phục bão lũ./.

