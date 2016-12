Lãnh đạo MB Mohammed Badie. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 27/12, Tòa án Hình sự Cairo đã ra lệnh phóng thích 10 bị cáo trong vụ giải tán người biểu tình ngồi tại quảng trường Rabaa, trong đó có thủ lĩnh tinh thần tối cao của Phong trào Anh em Hồi giáo (MB) Mohammed Badie với lý do sức khỏe.Tòa án cũng quyết định lùi phiên xét xử vụ án này tới ngày 17/1 nhằm tiếp tục thu thập thêm chứng cứ.Trong 10 người được trả tự do không có những lãnh đạo cấp cao của MB bao gồm Essam al-Erian, Mohamed al-Beltagy, Bassem Ouda và Abdelrahman al-Bar.Ông Mohammed Badie cùng với 738 người khác bị buộc tội tập hợp, biểu dương lực lượng, có âm mưu giết người, cố ý phá hoại tài sản và sở hữu vũ khí trái phép, trong sự kiện cảnh sát Ai Cập giải tán cuộc biểu tình ngồi ủng hộ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi tại quảng trường Rabaa al-Adaweya ở thủ đô Cairo trong tháng 8/2013. Sự kiện này diễn ra sau khi ông Morsi bị lật đổ vào tháng 7/2013.Theo một báo cáo của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, ít nhất 1.150 người biểu tình đã thiệt mạng trong vụ Rabaa, tuy nhiên Hội đồng quốc gia điều tra nhân quyền của Ai Cập cho rằng số người chết là 632 trường hợp, trong đó có tám nhân viên an ninh.Trong tháng 12/2013, Ai Cập đã quy kết MB là một tổ chức khủng bố đứng đằng sau làn sóng bạo lực nhắm mục tiêu vào nhân viên an ninh, quân đội kể từ giữa năm 2013. Tuy nhiên, MB liên tục phủ nhận các cáo buộc này./.