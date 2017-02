Công nhân dọn vệ sinh bên ngoài một tòa nhà ở New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/2, Viện Gallup công bố kết quả thăm dò dư luận cho biết khoảng 54% người Mỹ cho rằng hiện là thời điểm thích hợp để tìm kiếm một việc làm tốt.Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2001, đa số người Mỹ có chung quan điểm này.Tỷ lệ này tăng nhẹ so với mức 50% theo kết quả thăm dò hồi tháng trước.Mặc dù kinh tế Mỹ đã tăng trưởng trong những năm gần đây nhưng vẫn còn hàng triệu người Mỹ thất nghiệp trên quy mô toàn quốc, nhiều người trong số họ sinh sống tại các khu vực nông thôn. Tuy nhiên, tại nhiều thành phố lớn, như thủ đô Washington, vẫn còn rất nhiều việc làm tốt.Tinh thần lạc quan của người Mỹ cho thấy sự nhìn nhận tích cực của họ vào triển vọng kinh tế đất nước dưới thời Tổng thống Donald Trump, người đang triển khai chính sách bảo hộ với chủ trương "Nước Mỹ trên hết" để bảo vệ tầng lớp lao động Mỹ.Trước đó, tinh thần lạc quan nhất về thị trường việc làm mà Gallup đã tiến hành khảo sát là 48% hồi tháng 1/2007. Tinh thần lạc quan đã nhanh chóng giảm xuống còn 33% vào tháng 1/2008 và rơi xuống mức thấp kỷ lục 8% vào tháng 11/2009 do Mỹ phải vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.Cũng trong năm này, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã tăng cao ở mức kỷ lục trong vòng 26 năm, ở mức 10,2% hồi tháng 10.Theo kết quả thăm dò của Gallup, có tới 64% cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa cho rằng đây là thời điểm tốt để tìm việc làm, tăng cao gấp hơn 2 lần so với mức 24% tại thời điểm trước bầu cử.Về phía các cử tri ủng hộ đảng Dân chủ, họ tỏ ra ít lạc quan hơn về thị trường việc làm Mỹ trong tháng 2, với tỷ lệ lạc quan giảm 10%, xuống còn 45% kể từ khi Tổng thống Barack Obama rời Nhà Trắng hồi tháng trước./.