Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 7/5, gần 7.000 người đã phải sơ tán sau khi bão đổ bộ vào thành phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc.Theo Cơ quan Khí tượng Quảng Đông, mưa bão đã gây lở đất tại các khu vực miền núi, và gây ngập lụt tại 3 quận của thành phố Quảng Châu với lượng mưa có nơi đo được lên tới 25 cm. Khoảng 172 ngôi nhà đã bị đổ sập do mưa bão, song may mắn không có thương vong.Lực lượng an ninh và cứu hộ đã được triển khai để giải quyết hậu quả của cơn bão. Mưa lớn được dự báo sẽ tiếp diễn trong 2 ngày 8-9/5.Tại các tỉnh miền Nam Trung Quốc, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) cũng đã ban bố báo động xanh, mức thấp nhất trong thang cảnh báo của nước này, để đối phó với tình hình mưa bão được dự báo nghiêm trọng trong những ngày tới.NMC dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục trút xuống một số khu vực thuộc Khu tự trị Quảng Tây và các tỉnh Quý Châu, Hồ Nam, Quảng Đông, Phúc Kiến và Chiết Giang. Các chính quyền địa phương đã được yêu cầu sẵn sàng đối phó với các tình trạng khẩn cấp, cũng như cắt điện tại các khu vực nguy hiểm và theo dõi chặt chẽ tình hình lũ lụt và lở đất./.