Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội gặp gỡ các cán bộ chủ chốt và đối thoại với người dân xã Đồng Tâm. (Nguồn: TTXVN)

Những ngày qua, không chỉ người dân Thủ đô mà dư luận cả nước đang hết sức quan tâm đến vụ việc xảy ra tại, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Chính quyền Thủ đô cũng đang nỗ lực hết sức mình để tìm các giải pháp, biện pháp nhằm giải quyết hài hòa, thấu đáo tất cả các quyền lợi chính đáng, từ đó sớm đi vào ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.Quan điểm của Hà Nội là sẽ rà soát lại tất cả quá trình quản lý, sử dụng đất, kể cả những sai phạm đã được xử lý; tiến hành thanh tra toàn diện đất tại Đồng Sênh nói riêng và toàn xã Đồng Tâm nói chung; sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đấy, đúng người đúng tội.Việc thanh tra còn để thành phố nắm rõ nguồn gốc đất và quá trình sử dụng của nhân dân, xác định chính xác tính pháp lý, từ đó mới áp dụng được các cơ chế chính sách và pháp luật để giải quyết thấu đáo.Trước mắt, về việc một số người bắt giữ cán bộ của thành phố Hà Nội, thành phố đề nghị cần sớm thả họ ra ngoài vì những người này chỉ thực thi công vụ, không làm ảnh hưởng và không có tội với nhân dân Đồng Tâm. Khi người dân đề nghị thì chính quyền phải thực hiện đúng luật để giải quyết. Ngược lại, người dân cũng không được vượt quá giới hạn của luật pháp.Hiện nay, chính quyền Thủ đô cũng đã tỏ thái độ rất cầu thị, mong muốn lắng nghe để thấu hiểu những tâm tư nguyện vọng của nhân dân, mà hành động cụ thể là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã sẵn sàngvà chính quyền sẽ tiếp tục đối thoại để đi tới thống nhất với nhân dân.Những việc làm trên cần được ghi nhận để giải quyết các xung đột, mâu thuẫn trên cơ sở có tình, có lý và đúng pháp luật.Tuy nhiên, hiện nay đang có thông tin nhiều chiều, thực hư lẫn lộn, trong đó có không ít thông tin trái chiều, xuyên tạc, kích động lan tỏa trên các trang mạng xã hội trong và ngoài nước, làm sự việc thêm phần phức tạp, khó dung hòa.Bên cạnh đó, cũng có những thông tin được phát ngôn từ chính quyền Thủ đô nhưng mức độ lan tỏa chưa lớn, làm cho người dân chưa hiểu sâu sắc vấn đề và thông tin vẫn còn chưa sâu đậm, chưa rõ ràng. Vì vậy, Hà Nội mong muốn người dân cần tiếp nhận nhiều thông tin chính thống.Sự việc cũng đang cần dư luận cả nước hiểu, chia sẻ để sớm có tiếng nói chung, sớm ổn định tình hình. Bài học quý báu xưa nay là không có một sức mạnh nào giải quyết vấn đề nhanh chóng, an toàn, thuận lợi bằng việc sức dân đóng góp và tạo được niềm tin, sự đồng thuận cao trong nhân dân.Ngay lúc này, vấn đề cần thiết nhất là có các giải pháp, biện pháp để giải quyết nhanh chóng vấn đề, trong đó quá trình đối thoại cần hết sức thẳng thắn chỉ ra gốc rễ vấn đề để bàn bạc, trao đổi, tìm tiếng nói chung. Hiện tính mạng, sức khỏe của các cán bộ, chiến sỹ đang bị giữ là điều quan trọng, nếu các bên không biết lắng nghe để giải quyết sớm, hậu quả có thể đi xa hơn...Thông điệp của những người lãnh đạo cao nhất của chính quyền Thành phố Hà Nội đưa ra là tất cả những việc làm sai trái của cán bộ chính quyền địa phương xã Đồng Tâm từ trước tới nay đã và sẽ được giải quyết. Trong thực tế, nhiều cán bộ đã bị xử lý kỷ luật rất nghiêm minh.Nhưng không dừng lại ở đó, chính quyền Hà Nội đang tiếp tục lật lại các tình tiết, điều tra, thanh tra lại từ đầu, thể hiện sự quyết tâm cao và nghiêm chỉnh trong chấp hành luật pháp. Vì vậy, điều cần thiết nữa là người dân cũng cần đặt niềm tin để quá trình thanh tra được thuận lợi, có nhiều chứng cứ, tình tiết được đưa ra. Kết quả thanh tra cũng sẽ được báo cáo Trung ương, với các bộ, ban, ngành liên quan, nhân dân và báo chí giám sát, kiểm chứng khách quan.Những ngày qua, không khí tại xã Đồng Tâm, đặc biệt là tại thôn Hoành, hết sức căng thẳng, một số người dân nơi đây tìm mọi cách để cô lập, cách biệt không cho cán bộ chính quyền tiếp cận tuyên truyền vận động. Có thể nói đây là một nỗi đau ít ai mong muốn, trong đó những người dân hiền lành, lương thiện cũng bị ảnh hưởng.Hầu hết những người dân đều chung nỗi niềm muốn sớm được bình an, ổn định cuộc sống để làm ăn, nuôi dạy con cái. Họ cũng nhận thức được rằng sự đùm bọc, thương yêu lẫn nhau và tính gắn kết cộng đồng làng xã là hết sức cần thiết, nhưng cũng cần bày tỏ thái độ không a dua, ủng hộ những việc làm trái ngược, vi phạm pháp luật nghiêm trọng.Giờ đây, nhiều người lo lắng, bất an bởi có thể sau một phút xốc nổi, họ phải đối mặt với tội lỗi, làm hại chính gia đình, dòng tộc và làm xấu hình ảnh bà con nông dânchân chất, thật thà. Có người đã phải thốt lên từ "lòng đau quặn thắt" để nói về sự mất mát và đang có khả năng tiếp tục lún sâu. Không những người lớn mà nhiều trẻ nhỏ, người vị thành niên cũng thừa nhận đang bị lôi cuốn vào cuộc.Chính quyền Thủ đô đang giải quyết sự việc bằng kiên trì giáo dục, thuyết phục, tuyên truyền và chờ đợi người dân tĩnh tâm suy nghĩ để có cách ứng xử và hành động phù hợp hơn./.