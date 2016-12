Ông Ma Văn Nhật cùng những thước phim chụp X-quang chiếc kéo trong ổ bụng của mình. (Ảnh: Bùi Đức Hiếu/TTXVN)

Hình ảnh chụp X-quang chiếc kéo trong ổ bụng của ông Nhật. (Ảnh: Bùi Đức Hiếu/TTXVN)

Đã 18 năm sau khi phải phẫu thuật vì bị tai nạn giao thông, ông Ma Văn Nhật (sinh năm 1962, trú tại xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) không thể ngờ trong bụng mình vẫn còn một chiếc kéo.Ông Ma Văn Nhật cho biết tháng 6/1998, tôi bị tai nạn giao thông khiến ghi đông xe đâm vào mạng sườn. Sau khi thăm khám tại Bệnh viện huyện, tôi được chuyển ra Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Tại đây, tôi được chỉ định phẫu thuật. Đã 18 năm nên tôi không nhớ hết kíp bác sỹ mổ ngày đó.Sau khi phẫu thuật về ông Nhật vẫn ăn uống và sinh hoạt bình thường, vẫn đi rừng và làm các công việc nặng nhọc khác, ông cũng không đi thăm khám lại. Tuy nhiên gần đây ông thấy đau bụng âm ỉ, gia đình tưởng ông bị đau dạ dày nên mua thuốc về uống nhưng không hiệu quả. Gần đây, cũng do một tai nạn, ông đến khám tại Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên thì phát hiện trong bụng có một chiếc kéo dài 15cm.Theo kết quả siêu âm ngày 25/12/2016 của Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên, đây là một chiếc panh chuyên dùng để mổ của ngành y. Kết quả siêu âm ổ bụng ông Nhật 2 ngày sau đó tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn cũng cho kết quả tương tự. Kết quả chụp X-quang cho thấy hình chiếc kéo mổ rất rõ nằm trong ổ bụng của ông Nhật. Ông Nhật cho biết, từ lần năm 1998 đến nay ông chưa hề đi bệnh viện khám cũng như phẫu thuật lần nào. Do đó, việc có chiếc kéo trong ổ bụng chỉ có thể do bác sỹ quên khi phẫu thuật năm 1998.Gia đình ông Nhật đã phản ánh sự việc đến Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn. Làm việc với phóng viên, bà Trịnh Thị Lượng - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn cho biết bệnh viện đã tiếp nhận phản ánh của gia đình ông Nhật. Do thời gian quá lâu, hồ sơ bệnh án đã hủy nên Bệnh viện đang cho kiểm tra lại những bác sỹ tham gia kíp mổ cho ông Nhật năm 1998. Khi xác minh đầy đủ, Ban Giám đốc bệnh viện sẽ họp và đưa ra xử lý cụ thể.Cũng theo bà Lượng, đây là trường hợp hy hữu và là bài học cho các bác sỹ trong ngành. Bệnh viện sẽ thông báo trường hợp này đến các bác sỹ kíp mổ 18 năm trước./.