Hiện trường một vụ đánh bom ở Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền thông khu vực Trung Đông ngày 1/5 dẫn báo cáo của Bộ Kế hoạch Iraq cho biết, thiệt hại do nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gây ra đối với hệ thống hạ tầng ở quốc gia này ước tính lên tới 37 tỷ USD.Người phát ngôn Bộ Kế hoạch Iraq, ông Abdulzahra al-Hindawi lưu ý rằng tổng số tổn thất nói trên không bao gồm những thiệt hại liên quan đến nhà cửa và tài sản cá nhân của người dân ở các khu vực bị chiến tranh tàn phá.Theo quan chức này, Bộ Kế hoạch Iraq đã tiến hành khảo sát tại những khu vực hiện vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của IS và nhận thấy rằng tổng thiệt hại là "vô cùng lớn" vì có tới 80% các vùng này bị tàn phá gần như hoàn toàn.Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Iraq cuối tuần qua thông báo rằng 35% diện tích lãnh thổ khu vực Tây Mosul hiện vẫn do IS kiểm soát.Trong một tuyên bố hôm 30/4, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Erfan al-Hiyali cho hay cuộc sống đã trở lại bình thường ở khu vực Đông Mosul và các binh sĩ quân đội đang nỗ lực với tinh thần cao nhất để bảo vệ người dân cũng như tài sản của hộ tại thành phố này.Báo al-Sabah do nhà nước Iraq kiểm soát ngày 30/4 dẫn lời Tổng tham mưu trưởng quân đội Iraq, Trung tướng Othman al-Ghanmi khẳng định các hoạt động quân sự tại Tây Mosul dự kiến sẽ kết thúc đối đa trong vài tuần tới.Theo các tướng lĩnh quân đội Iraq, các lực lượng nước này đã kiểm soát gần 70% lãnh thổ Tây Mosul và tổng diện tích lãnh thổ mà IS đang chiếm giữ ở Iraq đã giảm xuống dưới 7%.Số chiến binh IS còn lại tại Mosul ước vào khoảng 200-300 tên, chủ yếu là các tay súng nước ngoài, giảm mạnh so với gần 6.000 tên ở thời điểm chiến dịch quân sự giải phóng thành phố Mosul bắt đầu./.