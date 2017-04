Lực lượng quân đội chính phủ Iraq ở Mosul. (Nguồn: AFP)

Quân đội Iraq ngày 30/4 cho biết các đơn vị bán vũ trang Hashd Shaabi đã đạt được bước tiến tại phía Nam thành phố Mosul và giải phóng 5 ngôi làng khỏi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong khi đó các cuộc đụng độ quyết liệt tiếp tục xảy ra tại các khu vực lân cận phía Tây Mosul.Ngay sáng sớm 30/4, các chiến binh Hashd Shaabi đã tiến công theo 3 hướng vào thị trấn mới được giải phóng Hatra, cách Mosul khoảng 100 km và giải phóng các ngôi làng nằm rải rác tại vùng đất rộng lớn kéo dài tới biên giới Iraq-Syria.Các tay súng Hashd Shaabi, được sự hỗ trợ của máy bay trực thăng, đã có các cuộc đụng độ với IS, tiêu diệt ít nhất 20 tay súng IS và phá hủy 4 xe bom cùng với một xe tải chở súng máy hạng nặng. Đợt tiến công mới của các đơn vị Hashd Shaabi sau khi giành quyền kiểm soát Hatra là nhằm bảo đảm khu vực biên giới giữa Iraq với các khu vực do IS chiếm giữ tại nước láng giềng Syria, cũng như cắt đứt tuyến hậu cần của IS giữa Hawijah với Mosul.Cùng ngày, lực lượng đặc nhiệm thuộc Bộ Nội vụ và cảnh sát liên bang Iraq tiếp tục giao tranh ác liệt với các tay súng IS tại các khu vực ngoại ô thành phố Mosul, nơi được cho là có khoảng 400.000 dân thường vẫn đang bị mắc kẹt tại đây. Một nguồn tin giấu tên cho biết các cuộc đụng độ tập trung tại khu vực Bab al-Toub, Bab al-Baidh, Qadheeb al-Ban và Bab al-Jadid cùng với khu vực bờ sông Tigris.Trước đó, hồi cuối tháng 1, Iraq tuyên bố đã giải phóng khu vực phía Đông thành phố Mosul sau 100 ngày chiến đấu với IS. Ngày 19/2, các lực lượng Iraq tiếp tục phát động cuộc tấn công nhằm đẩy lùi IS khỏi phía Tây thành phố này nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ IS./.