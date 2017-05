Trại dành cho người tị nạn Iraq và Syria tại tỉnh Hasakah. (Nguồn: AFP/TTXVN)



Hãng tin AFP dẫn lời Giám đốc Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) Rami Abdel Rahman cho biết ngày 2/5, ít nhất 32 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần một trại tị nạn ở Syria, giáp biên giới Iraq.Ông Rahman nói: "Ít nhất năm kẻ tấn công liều chết đã tự cho nổ thân chúng ở bên ngoài và bên trong một trại dành cho người tị nạn Iraq và Syria tại tỉnh Hasakah."Theo ông Rahman, các vụ đụng độ ác liệt đã xảy ra sau đó giữa các tay súng IS và thành viên Các lực lượng Dân chủ Syria, một liên minh gồm các tay súng người Kurd và Arab.SOHR nêu rõ trại trên nằm ở vùng Rajm al-Salibeh, ngay bên trong lãnh thổ Syria, và ít nhất 21 nạn nhân trong số những người thiệt mạng là người tị nạn Syria hoặc Iraq.SOHR còn cho hay: "Ít nhất 30 người bị thương, và số người thiệt mạng có thể tăng lên do một số người đang trong tình trạng nguy kịch"./.