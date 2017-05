Cảnh đổ nát sau các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân tại thành phố Aleppo, miền Nam Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền thông địa phương cho biết ngày 10/5, ít nhất 10 dân thường đã thiệt mạng sau cuộc không kích do liên quân chống khủng bố do Mỹ đứng đầu thực hiện tại một thị trấn ở phía Đông tỉnh Deir al-Zour của Syria.Cuộc không kích nhằm vào thị trấn Sour, cách Deir al-Zour khoảng 50 km về phía Bắc.Mỹ đang tích cực tiến hành không kích vào các vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực Deir al-Zour.Liên minh chống khủng bố do Mỹ đứng đầu cũng đang ủng hộ Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tái chiếm các cứ điểm của IS tại Deir al-Zour và Raqqa, nơi IS coi là thủ phủ trên thực tế tại miền Bắc Syria./.