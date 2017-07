Ngày 17/7, nhà chức trách Mỹ đã phạt ngân hàng hàng đầu của Pháp BNP Paribas 246 triệu USD do không giám sát các nhân viên giao dịch ngoại hối chặt chẽ, để lọt hành vi thao túng giá giao dịch.Trong thông báo mới đưa ra, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho rằng BNP Paribas đã không phát hiện việc các giao dịch viên thiết lập các phòng trò chuyện điện tử bí mật để liên hệ với các đối thủ cạnh tranh và định giá giao dịch.Fed yêu cầu BNP Paribas phải lập tức thay đổi phương thức quản lý và kiểm soát nhân viên cấp cao liên quan tới hoạt động giao dịch ngoại hối.BNP cũng bày tỏ sự hối tiếc về những việc làm sai trái của các nhân viên kéo dài từ năm 2007 đến 2013, gây ảnh hưởng không nhỏ tới phân khúc dịch vụ chất lượng cao của ngân hàng. Ngân hàng này cũng khẳng định đã có nhiều biện pháp giám sát chặt chẽ hơn.Fed cũng cấm BNP thuê lại bất kỳ cự nhân viên nào có liên quan tới các vụ việc vừa qua.Cùng ngày, Bộ Tư pháp Mỹ cũng cho biết ba cựu nhân viên giao dịch ngoại hối người Anh làm việc cho các tổ chức tài chính uy tín như Citicorp, JP Morgan, Barclays và Ngân hàng Hoàng gia Scotland đã đến giới chức nước này lời tự thú về hành vi thao túng thị trường ngoại hối.Ba người này trước đó đã bị cáo buộc âm mưu thao túng giá thị trường cùng với sự hỗ trợ của các đối tượng khác với thủ đoạn tương tự như các giao dịch viên của BNP trong giai đoạn 2007 đến 2013.Hồi năm 2015, các ngân hàng mà ba đối tượng này làm việc đã chịu khoản phạt hơn 2,5 tỷ USD vì vụ việc này. Trong khi đó, ba nhân viên này sẽ có thể chịu khoản phạt lên tới 1 triệu USD và án tù lên tới 10 năm.Trong những năm qua, nhà chức trách Mỹ liên tục nhắm tới các hành vi thao túng lãi suất và tỷ giá hối đoái tại các thể chế tài chính lớn.Hồi tháng Tư, Fed cũng đã phạt ngân hàng Deutsche Bank của Đức hơn 150 triệu USD cũng vì những hoạt động giao dịch ngoại hối "thiếu an toàn và thiếu chặt chẽ."Sáu tháng trước, cơ quan này cũng đã cấm cựu giao dịch viên của BNP là Jason Katz vĩnh viễn không được tham gia vào ngành ngân hàng do hành vi thao túng giá giao dịch./.