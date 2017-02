Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Cuối năm 2016, giáp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, ngành chăn nuôi lợn của Hà Nội rơi vào cảnh "được mùa rớt giá", giá thịt lợn hơi tại các trang trại xuống thấp (dưới 30.000 đồng/kg) và không chỉ giảm giá mà còn rất khó tiêu thụ làm cho các chủ trang trại lao đao, khốn khó trong tiêu thụ sản phẩm.Để ngành chăn nuôi phát triển ổn định và bền vững, Hà Nội đã đưa ra nhiều giải pháp từ phát triển chăn nuôi theo quy hoạch, tập trung sản xuất con giống, nâng cao năng suất chăn nuôi, phát triển chuỗi liên kết, chăn nuôi theo hướng sinh học, hữu cơ...Theo Chi cục Thú y Hà Nội, hiện tổng đàn lợn toàn thành phố Hà Nội là gần 1,9 triệu con với gần 120.000 hộ. Trong đó đàn lợn nái là trên 230.000 con, đàn lợn thịt gần 1,65 triệu con, đàn lợn đực giống trên 2.800 con. Nhìn lại năm 2016, với chăn nuôi lợn trên thành phố có bước tăng trưởng khá, đặc biệt số trang trại quy mô lớn ngoài khu dân cư ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng, đến nay có 1.086 trại với tổng số lợn gần 525.000 con.Trong năm giá tiêu thụ lợn thịt, lớn giống khá ổn định, giá thị trường lợn giống có mức khoảng từ 900.000 đến 1 triệu đồng/con, giá thịt lợn hơi xuất chuồng dao động từ 32.000 đồng/kg-35.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm cao giá lên hơn 40.000 đồng/kg, người chăn nuôi có lãi cao nên đã phát triển nhanh, có nơi phát triển theo phương thức tự phát.Theo ghi nhận của PV tại một số chợ ở Hà Nội trong mấy ngày vừa qua, giá thịt lợn bán lẻ khá cao, dao động từ 80.000-90.000 đồng/kg tùy vào loại thịt và số lượng mua nhiều hay ít. Cụ thể, giá thịt mông dao động từ 75.000 – 80.000 đồng/kg, thịt vai giá 85.000-90.000 đồng/kg…Tìm hiểu thông tin về giá thành bán tại một số lò mổ ở tại thôn Lực Canh, phường Xuân Canh, quận Đông Anh, Hà Nội được biết, giá thịt lợn hơi dao động từ 24.000-30.000 đồng/kg. Khảo sát một số hộ gia đình nuôi lợn tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội, giá lợn hơi chỉ từ 24.000-26.000 đồng/kg.Một số hộ nuôi lợn tại huyện Ứng Hòa cho biết, hiện lợn nuôi khoảng 5 tháng là có thể xuất bán, nhưng với giá lợn hơi hiện tại, người chăn nuôi lỗ khoảng từ 1.000.000-1.500.000 đồng/con.Nguyên nhân giá lợn xuống thấp được cho là do thị trường Trung Quốc tạm ngừng nhập khẩu mặt hàng này. Trước đó, vào tháng 3-4/2016, việc thu mua lợn sống qua các cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh và Cao Bằng tăng đột biến, do các thương lái Trung Quốc ồ ạt thu mua.Mỗi ngày có khoảng 50-100 xe tải, cao điểm lên tới gần 300 xe chở lợn giao cho thương lái Trung Quốc. Nhưng tới cuối tháng 7/2016, xe chở lợn dồn ứ tại các cửa khẩu do thương lái Trung Quốc dừng thu mua đã khiến giá lợn giảm nhanh chóng.Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội cho biết, để thúc đẩy ngành chăn nuôi lợn phát triển ổn định và bền vững, tránh "được mùa rớt giá" như thời gian vừa qua, Hà Nội cần phát triển chăn nuôi theo quy hoạch nhằm khai thác một cách tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiên và xã hội của địa phương, giúp phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, quy mô lớn, tạo ra lượng sản phẩm lớn, tính đồng đều cao.Theo đó, quy hoạch vùng chăn nuôi lợn tập trung ngoài khu dân cư tại các huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Oai, Chương Mỹ, Ba Vì, Sóc Sơn, Phú Xuyên, Thạch Thất, Quốc Oai, Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn và thị xã Sơn Tây...Trong chăn nuôi do còn tư tưởng chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún nên hạn chế việc ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào chăn nuôi, các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm vẫn qua khâu trung gian chưa trực tiếp ký kết với người chăn nuôi. Đặc biệt, còn thiếu các doanh nghiệp đầu mối đủ mạnh để đảm nhận khâu sơ chế đóng gói sản phẩm thành thành phẩm như thịt mát, thịt cấp đông và các sản phẩm chế biến có nhãn hiệu để cung cấp vào các siêu thị, cửa hàng tiện ích, bếp ăn tập thể và cung cấp cho các nhà máy chế biến thực phẩm.Hiện nay, các doanh nghiệp vẫn đang ký kết hợp đồng với từng hộ chăn nuôi trong chuỗi theo hình thức mùa vụ khiến mối liên kết trong chuỗi dễ bị phá vỡ.Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, thời gian tới, Hà Nội tập trung sản xuất giống, nâng cao năng suất chăn nuôi. Đây là một giải pháp phù hợp với nền nông nghiệp Thủ Đô do tốc độ đô thị hóa nhanh nên thành phố định hướng tập trung sản xuất con giống để cung cấp cho các tỉnh, còn sản xuất lợn thương phẩm sẽ nhập từ các tỉnh lân cận.Để nâng cao năng suất, chất lượng giống lợn, thời gian tới, Hà Nội tập trung xây dựng một số cơ sở chăn nuôi, sản xuất giống lợn theo hình tháp 4 cấp (từ cụ kỵ-ông bà-bố mẹ- thương phẩm); khuyến khích các doanh nghiệp chăn nuôi đảm bảo điều kiện nhập khẩu giống lợn cao sản như giống Pitrain kháng Strees, Landrace, Yorshire, Duroc...Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi, sử dụng các dây chuyền chăn nuôi khép kín, hiện đại, chăn nuôi theo hướng sinh học, hữu cơ, tiến tới giảm chăn nuôi nhỏ lẻ, tự phát.Ngoài ra, Hà Nội đẩy mạnh phát triển các chuỗi liên kết chăn nuôi-giết mổ-tiêu thụ sản phẩm. Đây chính là thu hút sự tham gia của doanh nghiệp làm đầu mối để phát triển chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm thịt mát, thịt cấp đông đảm bảo an toàn thực phẩm, phục vụ nhu cầu chế biến của các nhà máy chế biến thực phẩm, bếp ăn tập thể và nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của người tiêu dùng./.