: Binh sĩ Iraq sau khi giành quyền kiểm soát phần lớn huyện Mushairfah, tây bắc Mosul ngày 4/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Iraq ngày 8/5 cho biết các lực lượng nước này đang giao tranh với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đạt được bước tiến mới ở khu vực Tây Bắc Mosul, thành trì lớn nhất còn lại của IS tại Iraq.Sư đoàn Thiết giáp số 9 của quân đội Iraq cùng lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã giải phóng khu vực lân cận Harmat và treo cờ Iraq trên một số tòa nhà sau các cuộc đụng độ ác liệt với phiến quân IS.Trước đó, quân đội Iraq và cảnh sát đặc nhiệm đã tiến công từ rìa Tây Bắc Mosul tới các khu vực Mushairfah, Kanisah và Harmat.Bước tiến mới này sẽ tạo điều kiện cho lực lượng chống khủng bố và cảnh sát liên bang thuộc Bộ Nội vụ Iraq tiếp tục giành lại các khu vực xung quanh thành phố Mosul.Các phiến quân IS tại đây đang bị lực lượng Iraq bao vây tại mặt Bắc của phía Tây Mosul, nơi được cho là có khoảng 400.000 thường dân vẫn đang bị mắc kẹt.Trước đó, hồi cuối tháng Một, Iraq tuyên bố đã giải phóng khu vực phía Đông thành phố Mosul sau 100 ngày chiến đấu với IS.Ngày 19/2, lực lượng Iraq tiếp tục phát động cuộc tấn công nhằm đẩy lùi IS khỏi phía Tây thành phố này nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ IS./.