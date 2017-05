Các lực lượng Iraq trong chiến dịch giải phóng thành phố Mosul từ phiến quân IS, tại làng Huleileh, phía bắc Mosul ngày 2/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quân đội Iraq cho biết đã giải phóng thêm một số khu vực do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát trong ngày 4/5 sau khi mở một mặt trận tấn công mới nhằm vào thành trì của IS ở phía Tây thành phố Mosul.Theo Trung tướng Abdul-Amir Yarallah thuộc Bộ Chỉ huy các chiến dịch hỗn hợp của quân đội Iraq (JOC), sau các cuộc giao tranh khốc liệt với các tay súng IS vào sáng 4/5, Sư đoàn thiết giáp số 9 và các đơn vị tinh nhuệ thuộc Lực lượng Phản ứng nhanh của Bộ Nội vụ Iraq đã giành lại phần lớn huyện Mushairfah từ tay IS, trong đó có một nhà máy nước.Vào chiều cùng ngày, các lực lượng quân sự Iraq tiếp tục giành thêm những vị trí mới gần các tòa nhà ở khu vực Harmat, nơi được cho sẽ diễn ra các cuộc giao tranh với IS trong những ngày tới.Ngoài việc giải phóng huyện Mushairfah, quân đội Iraq cũng đã cắt đứt những con đường tiếp tế cho IS từ khu vực Kanisah tới các thành trì của tổ chức này ở Najjar và 17 khu vực lân cận. Đây là bước tiến mới nhất của quân đội Iraq sau khi mở một đợt tấn công mới từ phía Tây Bắc thành phố Mosul hướng về phía Tây thành phố này.Cùng ngày tại Syria, Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các tay súng IS đã rút khỏi thành phố Tabqa của tỉnh Raqqa và thành phố này hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF), tổ chức gồm các nhóm đối lập ở miền Bắc Syria hợp tác với Mỹ chống IS.Theo SOHR, IS đã bắt đầu rút khỏi Tabqa sau khi nhất trí với thỏa thuận giữa chính quyền thành phố này và SDF, theo đó các tay súng của tổ chức trên được phép rút khỏi thành phố này theo những tuyến phố nhỏ. Toàn bộ thành phố Tabqa và đập ngăn nước chiến lược Euphrates đã thuộc quyền kiểm soát của SDF./.