Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích ở Mosul, Iraq ngày 26/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 4/5, quân đội Iraq đã mở mặt trận tiến công mới nhằm giải phóng các khu vực do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm giữ về phía Tây Bắc thành phố Mosul.Theo nguồn tin từ một chỉ huy quân đội Iraq, Sư đoàn Thiết giáp số 9 và các đơn vị thuộc Lực lượng Phản ứng nhanh của Bộ Nội vụ Iraq đã hướng về thành phố Mosul.Lực lượng trên sẽ hỗ trợ cho các lực lượng thuộc Lực lượng Tinh nhuệ chống khủng bố (CTS) và Cảnh sát Liên bang tiến về phía Nam.Quân đội Iraq đã triển khai bao vây các tay súng IS quanh khu vực Tây Bắc Mosul bao gồm trung tâm Thành Cổ và Nhà thờ Hồi giáo al-Nuri, nơi thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi lần đầu tiên tuyên bố thành lập "vương quốc Hồi giáo" vào năm 2014.Trong khi đó, liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu vẫn tiếp tục yểm trợ không quân và bộ binh trong các cuộc tấn công vào thành trì của IS tại Iraq kể từ tháng 11/2016.Trước đó, ngày 30/4, quân đội Iraq thông báo các đơn vị bán vũ trang Hashd Shaabi đã tiến công theo 3 hướng vào thị trấn mới được giải phóng Hatra, cách Mosul khoảng 100km và giải phóng 5 ngôi làng nằm rải rác tại vùng đất rộng lớn kéo dài tới biên giới Iraq-Syria cũng như cắt đứt tuyến hậu cần của IS giữa Hawijah với Mosul./.