Giao dịch đồng bảng Anh tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 16/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

"Sách trắng" được Chính phủ Anh công bố ngày 2/2 về kế hoạch cho các cuộc đàm phán sắp tới về việc rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), sự kiện được gọi là Brexit,đã bị chỉ trích là "sơ sài" và "thiếu chi tiết."Văn kiện dài 77 trang này được công bố trên website của Chính phủ Anh nhắc lại 12 ưu tiên mà Thủ tướng Anh Theresa May​ đưa ra hồi tháng trước, trong đó nhấn mạnh nước Anh sẽ tìm kiếm một thỏa thuận thương mại tự do toàn diện với EU nhưng không bao gồm quy chế chuyển tiếp vô thời hạn.Tài liệu trên cũng cho biết Anh cần thời gian để tiến hành từng bước bất kỳ cuộc đàm phán mới nào về các vấn đề như kiểm soát người nhập cư và hệ thống thuế quan mới sau khi rời EU.Những mục tiêu mà bà May đưa ra còn bao gồm việc nước Anh sẽ tiếp tục hợp tác an ninh với EU, duy trì khu vực đi lại chung giữa Anh và Cộng hòa Ireland, đồng thời tiếp tục có những "đóng góp hợp lý" vào ngân sách EU...Khi giới thiệu văn kiện này tại Nghị viện Anh ngày 2/2, Bộ trưởng phụ trách Brexit, David Davis đã bảo vệ Chính phủ trước những chỉ trích về việc các nghị sỹ không có đủ thời gian để nghiên cứu kỹ "Sách trắng."Một số nghị sỹ còn cho rằng văn kiện này không có thêm nhiều thông tin chi tiết hơn những gì bà May đã đề cập từ trước đến nay.Bộ trưởng David Davis khẳng định Chính phủ Anh "sẽ tìm kiếm một quan hệ đối tác chiến lược mới" với EU, cùng một thỏa thuận về hải quan và thương mại tự do "táo bạo và đầy tham vọng" vì lợi ích chung của cả hai bên.Tuy nhiên, theo ông Malcolm Barr, một chuyên gia kinh tế thuộc công ty đầu tư tài chính JP Morgan, "mức độ phân tích sơ sài cùng sự thiếu vắng thông tin chi tiết (của văn kiện) là vấn đề rất đáng lo ngại" vì nó không giúp người đọc hình dung ra cách thức tiếp cận của Chính phủ Anh đối với thị trường chung của EU.Một số nghị sỹ đối lập cũng cho rằng Chính phủ Anh đang tiếp tục che giấu thông tin đối với nghị viện về kế hoạch rời khỏi châu Âu.Người phát ngôn của Công Đảng đối lập, ông Keir Starmer, cho rằng "Sách Trắng được công bố quá muộn để các nghị sỹ có thể đưa ra những câu hỏi xác đáng... Và đây là điều không thể chấp nhận được."Do áp lực phải trao cho Nghị viện có thêm tiếng nói trong kế hoạch rời khỏi EU của nước Anh, Thủ tướng Theresa May đã buộc phải thực hiện phán quyết của Tòa án Tối cao về việc soạn thảo một dự luật để nghị viện trao cho chính phủ của bà quyền kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon và khởi động quá trình đàm phán rời khỏi EU.Ngày 31/1 vừa qua, dự luật này đã vượt qua được "trở ngại" đầu tiên tại Hạ viện Anh, nơi Đảng Bảo thủ của bà May chiếm đa số.Dự kiến, trong tuần tới dự luật sẽ tiếp tục được đưa ra xem xét với các đề xuất sửa đổi quan trọng trước khi được chuyển lên Thượng viện để thảo luận từ ngày 20/2 tới và có thể được chính thức phê chuẩn vào ngày 7/3./.