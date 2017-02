Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 13/2, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) công bố, tổng doanh số bán của toàn thị trường xe ôtô trong tháng đầu năm 2017 đạt 20.232 xe, giảm 39% so với tháng liền trước.Trong tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường (cả các thành viên VAMA và các đơn vị nhập khẩu xe nguyên chiếc không phải là thành viên VAMA) có 14.749 xe du lịch, giảm 35%; 5.098 xe thương mại, giảm 45% và 385 xe chuyên dụng, giảm 64% so với tháng trước.Xét theo xuất xứ xe bán ra trong tháng qua, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 15.504 xe, giảm 34% trong khi doanh số của xe nhập khẩu nguyên chiếc là 4.728 xe, giảm 51% so với tháng trước.So sánh với tháng 1/2016, doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô tháng 1/2017 giảm 13%; trong đó xe du lịch tăng 5%, xe thương mại giảm 38% và xe chuyên dụng giảm 56%.Cũng xét về xuất xứ xe, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 11% trong khi xe nhập khẩu giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái.Về doanh số bán hàng của các doanh nghiệp thành viên VAMA trong tháng qua, Công ty cổ phần ôtô Trường Hải (Thaco) tiếp tục dẫn đầu thị trường khi bán được 6.511 xe các loại, chiếm 33,2% thị phần.Đứng ở vị trí thứ hai vẫn là Công ty Toyota Việt Nam bán ra được 5.318 xe, chiếm hơn 27% thị phần; vị trí thứ ba là Ford Việt Nam bán được 2.544 xe, chiếm 13% thị phần xe cả nước.Lý giải việc doanh số bán xe giảm mạnh trong tháng qua, giới chuyên doanh xe cho rằng có rất nhiều yếu tố. Theo đó, nửa cuối tháng 1 dương lịch hầu như trùng với dịp trước và trong Tết Nguyên đán Đinh Dậu nên nhiều người tiêu dùng không vội vã mua xe bởi có mua được cũng ít có khả năng đăng ký được để xe lăn bánh trong những ngày bận rộn cuối năm.Bên cạnh đó, để đón đầu xu hướng giảm thuế suất thuế nhập khẩu ôtô nguyên chiếc từ khu vực ASEAN từ 40% còn 30% và có hiệu lực từ 1/1/2017, nhiều doanh nghiệp đã tận dụng mùa mua sắm lớn nhất của năm mạnh tay ưu đãi giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng ngay từ tháng 11 và tháng 12/2016. Đây là cơ hội để nhiều người tiêu dùng quyết định mua xe ở thời điểm này, góp phần cho toàn thị trường ôtô đạt mức kỷ lục hơn 304.000 xe trong năm 2016 - kỷ lục mới trong suốt 20 năm qua của toàn ngành công nghiệp ôtô Việt Nam.Trong khi đó, cũng không ít người do nhu cầu không cấp bách, đặc biệt là thời điểm thuế suất thuế nhập khẩu ôtô nguyên chiếc từ khu vực ASEAN giảm từ 30% của năm 2017 còn 0% vào đầu năm 2018, họ có ý định chờ đợi mua xe nhập khẩu nguyên chiếc với giá giảm theo thuế khiến thị trường xe trong tháng qua giảm mạnh như trên…/.