Hãng hàng không Singapore Airlines (SIA) ngày 9/2 cho biết họ đã đặt mua 39 máy bay chở khách trị giá 13,8 tỷ USD của Boeing Co. (Mỹ), trong bối cảnh hãng hàng không của Singapore này đang tích cực mở rộng phạm vi hoạt động trước sự cạnh tranh ngày càng tăng trên thị trường.Cụ thể, SIA cho biết hãng đã ký dự định thư mua 20 máy bay Boeing dòng 777-9 và 19 máy bay dòng 787-10 với nhà sản xuất máy bay của Mỹ, với phương án lựa chọn sẽ mua thêm sáu chiếc mỗi loại.Các máy bay dòng Boeing 787-10, chạy bằng động cơ Rolls-Royce Trent 1000, dự kiến sẽ được bàn giao trong năm tài chính 2020/21, trong khi các máy bay dòng 777-9, được trang bị động cơ GE9X của General Electric, sẽ được giao vào tài khóa 2021/22.Hiện SIA có đội bay gồm 182 chiếc thuộc năm thương hiệu và bao gồm cả các hãng chuyên chở hành khách khu vực như SilkAir, Scoot (chuyên phục vụ hành khách trên các tuyến đường tầm trung và dài) và hãng hàng không giá rẻ Tiger Airways, bên cạnh các dịch vụ chuyên chở hàng hóa.Trong thời gian gần đây, SIA đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các hãng hàng không Trung Đông trên các tuyến đường dài và các hãng hàng không giá rẻ trong khu vực.Ngày 7/2, SIA thông báo lợi nhuận ròng của hãng trong quý IV/2016 đạt 177 triệu SGD ( tương đương 125 triệu USD), giảm 35,6% so với cùng kỳ năm trước.Theo SIA, triển vọng kinh tế toàn cầu ảm đạm, tình hình địa chính trị đáng lo ngại, cùng với sự quá tải về công suất và chính sách giá cả linh hoạt của đối thủ cạnh tranh là những lý do cho sự suy giảm này./.