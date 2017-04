Hai thí sinh giành chiến thắng. (Nguồn: Vietnam+)

Hai thí sinh Nguyễn Phương Diệu và Nguyễn Hồng Quân thuộc trường xã hội KOTO (Know One, Teach One) đã giành chiến thắng cuộc thi nấu ăn "Taste of Australia" tại vòng chung kết tổ chức hôm 20/4Cuộc thi này nằm trong chương trình "Taste of Australia," diễn ra vào tháng Tư hàng năm do chính phủ Australia bảo trợ, nhằm tôn vinh thức ăn, thức uống, ngành ẩm thực, và lĩnh vực thiết kế thời trang của xứ sở chuột túi.Người thắng giải từ cuộc thi này sẽ nhận được một chuyến đi đến Sydney do các trường hàng đầu về đào tạo ẩm thực ở Australia là Trường Cao đẳng Quản lý Nhà hàng Khách sạn William Blue và Trường Quản lý Khách sạn Quốc tế Blue Mountains thuộc hệ thống Trường Đại học Torrens đài thọ tất cả chi phí, ngoài ra họ còn nhận được học bổng trị giá 50% học phí để học nấu ăn tại Sydney.Trước đó, vào ngày 18/4, 17 đội ở các thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, và Nha Trang đã tham gia tranh tài trong vòng loại cuộc thi nấu ăn "Taste of Australia" qua các vòng kiểm tra tay nghề đầy thử thách và chiếc hộp bí ẩn có chứa các nguyên liệu thực phẩm Australia.Phát biểu tại buổi thi chung kết, bà Tổng Lãnh sự Australia Karen Lanyon cho biết “Ngành giáo dục ẩm thực ​Australia thuộc đẳng cấp thế giới - các em chiến thắng trong cuộc thi này sẽ có một cơ hội thay đổi cuộc đời khi được trải nghiệm một trong những môi trường đào tạo ẩm thực tốt nhất trên thế giới, và đưa tài năng và kiến thức của họ lên một tầm cao mới.”Đây là năm thứ hai cuộc thi nấu ăn được tổ chức ở Việt Nam, nhưng là năm đầu tiên diễn ra trên phạm vi toàn quốc. Các giám khảo và huấn luyện viên cho vòng chung kết là Đại sứ chương trình Taste of Australia Luke Nguyen, MasterChef Việt Nam Ngô Thanh Hòa, MasterChef Hàn Quốc Sid Choi, và Nghệ nhân ​ẩm thực Ánh Tuyết.Chương trình "Taste of Australia" mang đến hàng loạt sự kiện và hoạt động tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, và Nha Trang trong suốt tháng 4 nhằm quảng bá thực phẩm chất lượng cao của Australia, rượu vang và thức uống hảo hạng, ngành ẩm thực hấp dẫn, ngành giáo dục, nền điện ảnh sáng tạo, và lĩnh vực thiết kế thời trang đẳng cấp quốc tế./.