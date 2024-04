Nhật Bản siết chặt quy định sản xuất rượu whisky để chống hàng giả

Kim ngạch xuất khẩu rượu whisky Nhật Bản hằng năm đạt 56 tỷ yen. (Nguồn: Dekanta)

Rượu whisky của Nhật Bản rất nổi tiếng trên thế giới. Nhu cầu đối với loại rượu whisky danh tiếng này trên các thị trường nước ngoài đã tăng vọt trong những năm gần đây khiến giá cả tăng cao, đặc biệt là các loại rượu lâu năm hiếm có.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất và khách hàng ngày càng lo ngại hàng giả, hàng nhái khi các loại đồ uống được sản xuất ở những nơi khác, thậm chí không phải rượu whisky, lại quảng cáo là "rượu whisky Nhật Bản."

Nhằm bảo vệ các sản phẩm nội địa và chống hàng giả, từ ngày 1/4, các sản phẩm rượu whisky Nhật Bản phải đáp ứng một số quy định mới.

Cụ thể, các sản phẩm rượu whisky Nhật Bản phải sử dụng nguồn nước lấy từ Nhật Bản và các thùng rượu whisky phải được lưu trữ tại Nhật Bản trong ít nhất 3 năm, cùng với một số quy định khác.

Mặc dù người vi phạm không phải đối mặt các biện pháp trừng phạt song các nhà sản xuất đã hoan nghênh quy định mới, coi đây là biện pháp bảo vệ hình ảnh sản phẩm trên toàn thế giới.

Nhà sản xuất đồ uống lớn Suntory của Nhật Bản chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng những quy định mới sẽ góp phần tạo nên danh tiếng của rượu whisky Nhật Bản, giúp khách hàng quốc tế dễ dàng phân biệt sản phẩm của chúng tôi với các sản phẩm khác."

Các chuyên gia cho biết Nhật Bản có khoảng 100 nhà máy sản xuất rượu. Từ năm 2000 đến nay, sản phẩm các nhà máy này luôn được ưa chuộng. Kim ngạch xuất khẩu rượu whisky Nhật Bản hằng năm đạt 56 tỷ yen (370 triệu USD) trong năm 2022, tăng gấp 14 lần so với 10 năm trước. Con số này giảm xuống 50 tỷ yen vào năm 2023.

Các thương hiệu như Yoichi 10 của Nikka Whisky và Yamazaki 12 đã giành được các giải thưởng quốc tế uy tín và hiện các nhà sản xuất đã lên kế hoạch sản xuất trước hàng thập kỷ để có thể đáp ứng nhu cầu sau này.

Sản phẩm Hibiki 17 của Suntory đã được quảng bá trong bộ phim ăn khách "Lost in Translation," trong đó nhân vật do Bill Murray thủ vai đã quảng cáo thức uống này với câu thoại: "For relaxing times, make it Suntory time" (tạm dịch: Để có những phút giây thư giãn, hãy chọn Suntory)./.

