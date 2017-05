Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng phê phán thỏa thuận thương mại (FTA) với Hàn Quốc, đồng thời cho biết Washington vừa thông báo với chính phủ của tân Tổng thống Moon Jae-in về việc Nhà Trắng có ý định đàm phán lại thỏa thuận này.Trả lời phỏng vấn báo The Economist của Anh đăng tải ngày 11/5, Ông chủ Nhà Trắng không chỉ nhấn mạnh tới khả năng đàm phán lại FTA với Hàn Quốc mà còn khẳng định Mỹ mong muốn có một thỏa thuận "công bằng" với quốc gia đồng minh để mọi việc được vận hành suôn sẻ hơn.Tuyên bố trên hoàn toàn trùng khớp với những gì mà Tổng thống Trump đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn trước đó với hãng tin Reuters của Anh hồi cuối tháng Tư vừa qua, trong đó ông cho biết Mỹ mong muốn tái đàm phám hoặc hủy bỏ thỏa thuận này.Trong quá trình tranh cử Tổng thống trước đây, ông Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích các thỏa thuận thương mại tự do, trong đó có thỏa thuận ký với Hàn Quốc, cho rằng các văn kiện này đã cướp đi nhiều việc làm của người dân Mỹ.Hồi tháng trước, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã khiến Chính phủ Hàn Quốc bất ngờ khi đưa ra tuyên bố tại Seoul rằng Mỹ sẽ "sửa đổi" hiệp định FTA nói trên.Hàn Quốc và Mỹ đã ký hiệp định FTA vào năm 2002 sau nhiều năm đàm phán căng thẳng. Giới chuyên gia đánh giá đây là một động thái vì lợi ích chung của cả hai nước, bất chấp việc Mỹ cho rằng văn kiện này có lợi cho Seoul nhiều hơn.Được biết, chính quyền của ông Trump cũng đang muốn đàm phán lại Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) với sự tham gia của Mỹ, Canada và Mexico./.