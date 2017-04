Giá tham khảo: 22 USD (khoảng 500.000 đồng/9ml).

Giá tham khảo: 30 USD (khoảng 700.000 đồng/3.8ml)

Giá tham khảo: 30 USD (khoảng 700.000 đồng/1.4ml)

Da vùng mắt thường nhạy cảm và yếu hơn nhiều lần so với các vùng da khác nên rất dễ bị tổn thương dưới các tác động như ánh nắng, thói quen sinh hoạt, các tác động của ngón tay khi trang điểm và dưỡng da.Vùng da này thường là nơi đầu tiên xuất hiện nếp nhăn, quầng thâm, vết xỉn màu, đồi mồi, tàn nhang, các nốt mụn đỏ… Khi đó, việc lựa chọn một loại kem che khuyết điểm vừa có độ che phủ hiệu quả lại vừa đủ nhẹ nhàng, an toàn với da mắt là một việc đòi hỏi rất nhiều sự cân nhắc.Để tiết kiệm cho bạn thời gian và tiền bạc, không phải thử qua hằng hà sa số loại kem che khuyết điểm mới tìm thấy sản phẩm thật sự phù hợp với mình, Đẹp sẽ tiết lộ cho bạn top 3 dòng kem che khuyết điểm chất lượng được các chuyên gia trang điểm khắp nơi yêu thích sử dụng.1. M.A.C Pro Longwear ConcealerĐây là một trong những dòng che khuyết điểm được phái đẹp ưa chuộng bởi độ che phủ tốt, bền màu và bám da lên tới 16 tiếng đồng hồ. Kết cấu kem lỏng nên lên da rất mịn, không bị khô hay trôi bởi nước và mồ hôi, giúp che phủ tốt các vết thâm nám, tàn nhang, bọng mắt, quầng thâm mắt.Bên cạnh công thức ba không: không dầu, không parapen, không chì, đặc điểm quan trọng đốn tim các nàng chính là bảng màu “hoành tráng” gồm tất cả 15 màu dành cho mọi sắc độ da, bạn sẽ chẳng phải lo chuyện không tìm được màu phù hợp cho làn da của mình.Chẳng có gì là ngạc nhiên khi MAC Pro Longwear Concealer lúc nào cũng được các chuyên viên makeup bình chọn là sản phẩm che khuyết điểm “nhất định phải có” của họ.Daniel Chinchilla, makeup artist của nàng ca sỹ Ariana Grande chia sẻ: “Tôi thường sử dụng sản phẩm che khuyết điểm này cho vùng phía dưới mắt bởi tông màu khá tự nhiên và kết cấu kem nhẹ, thoáng nhưng vẫn che phủ tốt.”2. Shiseido Sheer Eye Zone CorrectorMột trong những sản phẩm che khuyết điểm được săn đón hàng đầu của thương hiệu danh tiếng Shiseido chính là Sheer Eye Zone Corrector. Sản phẩm dạng gel lỏng được sản xuất theo công nghệ hiệu chỉnh màu sắc đặc biệt do Shiseido nghiên cứu, giúp hòa quyện vào màu da một cách tự nhiên. Các nàng sẽ dễ dàng loại bỏ vẻ mệt mỏi và những dấu hiệu tuổi tác trên vùng da quanh mắt, trung hòa quầng thâm mắt bằng một lớp che phủ mỏng mà không gây nên những vệt màu loang lổ như những sản phẩm che khuyết điểm thông thường.Shiseido Sheer Eye Zone Corrector được tích hợp sẵn đầu cọ mềm mại và có tính linh hoạt cao, dễ dàng lướt nhẹ vào những vùng khó tiếp cận như góc mắt, đuôi mắt, giúp tán đều kem che khuyết điểm mà không gây tổn hại cho vùng da nhạy cảm này.Edward Cruz, chuyên gia trang điểm của nữ diễn viên-hoa hậu thế giới năm 2000 Priyanka Chopra thường dùng Shiseido Sheer Eye Zone Corrector như một lớp “filter” cho đôi mắt: “Sản phẩm cực kỳ tuyệt vời cho những quầng thâm và nếp nhăn quanh mắt. Đặc biệt bởi khả năng tiệp màu da và kết cấu nhẹ, bạn có thể sử dụng nó cả ngày lẫn đêm mà không lo bị trôi hay loang lổ kém tự nhiên.”3. Kem che khuyết điểm Nars Radiant Creamy ConcealerNars Radiant Creamy Concealer là kem che khuyết điểm yêu thích của mọi beauty guru ở Việt Nam và quốc tế, nó được khen ngợi hết lời ở các diễn đàn làm đẹp bởi độ che phủ cực kỳ tốt, tiệp vào da tự nhiên và độ bám suốt cả ngày. Kết cấu kem đặc nhưng khô khá nhanh và không bị dày, chỉ cần chấm nhẹ là có thể yên tâm mọi nốt mụn, quầng thâm đậm đến đâu cũng đều được che phủ hoàn hảo.Nars Radiant Creamy Concealer thiết kế nhỏ gọn tiện lợi, phần nắp đen và thân sản phẩm bằng thủy tinh trong suốt, vừa tinh tế lại vừa giúp người dùng nhìn rõ tone màu. Điểm nổi trội trong thành phần của Nars Radiant Creamy Concealer chính là công nghệ khuếch tán ánh sáng và công thức không chứa dầu, không gây mụn, phù hợp với mọi làn da, đủ để gây ấn tượng với những người khó tính nhất.“Kem che khuyết điểm Nars dạng đặc nhưng cực kỳ dễ tán, tôi thường dùng ngón tay tán đều một lớp mỏng dưới vùng mắt để che đi các nếp nhăn, các vết thâm mụn và các dấu hiệu mệt mỏi trên khuôn mặt. Điểm tôi cực kỳ yêu thích ở sản phẩm này đó chính là kem khô rất nhanh và đều màu, trông tự nhiên mà không hề để lại vết đọng hay bị khô sau một thời gian trang điểm," đó là chia sẻ từ Allan Avendaño, chuyên gia trang điểm cá nhân của người mẫu Chrissy Teigen và diễn viên Sarah Hyland./.