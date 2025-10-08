Có nên tẩy tế bào chết nhiều hơn vào mùa Thu để chống khô da không?

Tẩy tế bào chết là một bước quan trọng trong quy trình chăm sóc da, nhưng việc thực hiện quá thường xuyên, ngay cả vào mùa Thu, có thể gây hại cho da hơn là mang lại lợi ích.

Thời tiết trở lạnh và độ ẩm giảm vào mùa Thu thường khiến da dễ khô và nhạy cảm hơn. Vì vậy, thay vì tăng tần suất tẩy tế bào chết, bạn nên tập trung vào việc sử dụng các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của da.

1. Sự thay đổi của làn da khi bước vào mùa Thu

Sự biến đổi của làn da trong mùa Thu thường được ví như một bài thử thách mới để duy trì vẻ đẹp và sức khỏe.

Tiết trời mát mẻ pha chút khô hanh, đi kèm với sự giảm sút đáng kể độ ẩm trong không khí, chính là nguyên nhân khiến làn da gặp phải hàng loạt vấn đề như tình trạng khô ráp, bong tróc xuất hiện do lớp sừng bên ngoài bị mất nước; da trở nên xỉn màu, thiếu sức sống vì lượng tế bào chết tích tụ vượt mức bình thường; hàng rào bảo vệ tự nhiên của da suy yếu, làm da trở nên nhạy cảm và dễ kích ứng.

Trước tình trạng này, nhiều người cho rằng việc tẩy tế bào chết với tần suất cao hơn dù là giải pháp phổ biến có thể góp phần loại bỏ lớp da bong tróc, từ đó giúp cải thiện độ mềm mại và sáng mịn. Tuy nhiên, liệu cách thức này có thực sự mang lại hiệu quả lâu dài?

2. Cơ chế của tẩy tế bào chết

Cơ chế tẩy tế bào chết được chia làm hai phương pháp chính là tẩy tế bào chết vật lý và tẩy tế bào chết hóa học.

Tẩy tế bào chết vật lý (hay còn gọi là tẩy tế bào chết cơ học) là phương pháp tẩy tế bào da chết thông dụng nhất. Phương pháp này được thực hiện bằng cách sử dụng các loại bột ngũ cốc hoặc các hạt nhỏ để ma sát, lấy đi các tế bào da chết trên bề mặt da. Tuy nhiên, việc tẩy tế bào da chết vật lý thường không hoàn toàn và không đạt hiệu quả 100% do các tế bào chết cứng đầu không dễ gì rời đi mà thậm chí các hạt nhỏ này có thể gây tổn thương, kích ứng da do bị chà xát nhiều.

Tẩy tế bào chết hóa học là phương pháp tẩy tế bào chết bằng hóa chất vô cùng hữu hiệu. Hóa chất tẩy tế bào chết làm mịn da bằng cách hòa tan “chất keo” để gắn các tế bào da vào bề mặt của da. Hóa chất này cũng có thể tẩy đi lớp da chết bằng cách tiêu hóa các tế bào. Các axít Hydroxy như axít lactic, glycolic axít, salicylic axít, retinol và các enzym là một vài cái tên quen thuộc trong hóa chất tẩy tế bào chết.

Cả hai phương pháp này đều mang lại hiệu quả trong việc làm sáng mịn bề mặt da, tạo độ thông thoáng và hỗ trợ da hấp thụ dưỡng chất tốt hơn. Tuy nhiên, việc lạm dụng có thể gây hại đến lớp màng ẩm tự nhiên và hàng rào lipid bảo vệ da, dẫn đến tình trạng khô ráp, bong tróc trở nên trầm trọng hơn.

Tẩy tế bào chết. (Ảnh: iStock)

3. Vì sao không nên tẩy tế bào chết nhiều hơn vào mùa Thu?

Tuy rằng việc tẩy tế bào da chết thường xuyên là rất tốt cho làn da của bạn nhưng nếu như bạn quá lạm dụng vào việc này thì tác dụng bạn nhận được sẽ ngược lại.

Nguy cơ làm suy yếu hàng rào bảo vệ tự nhiên của da

Mùa Thu thường khiến da trở nên khô hơn do độ ẩm trong không khí giảm, dẫn đến tình trạng da mất nước và dễ bị tổn thương. Việc tẩy tế bào chết quá thường xuyên có thể làm bào mòn lớp lipid tự nhiên, vốn đóng vai trò như “lá chắn” bảo vệ da trước các tác nhân bên ngoài. Khi điều này xảy ra, làn da rất dễ rơi vào trạng thái khô căng, bỏng rát, xuất hiện tình trạng đỏ da, thậm chí gây kích ứng hoặc viêm trầm trọng hơn.

Không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ gây khô da

Hiện tượng da bong tróc vào mùa Thu xuất phát chủ yếu từ sự thiếu hụt độ ẩm bên trong, thay vì chỉ là do sự tích tụ của tế bào chết trên bề mặt. Nếu bạn chỉ chú trọng việc tẩy tế bào chết mà lại bỏ qua bước quan trọng là bổ sung độ ẩm cần thiết cho da, thì tình trạng khô, tổn thương sẽ vẫn không được cải thiện, thậm chí còn tệ hơn khi làn da dần trở nên mất cân bằng.

Nguy cơ gây phản tác dụng và hậu quả nghiêm trọng

Việc tẩy tế bào chết thường xuyên, đặc biệt là với cường độ cao, không chỉ không giúp cải thiện da mà còn có thể khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Sự kích thích liên tục sẽ thúc đẩy tuyến bã nhờn hoạt động quá mức nhằm bù đắp độ ẩm đã mất, gây ra hiện tượng da dầu và có nguy cơ hình thành mụn. Đối với da nhạy cảm, điều này còn dẫn đến viêm da kích ứng hoặc làm lan rộng tình trạng bong tróc và tổn thương trên toàn bộ khu vực da.

4. Tần suất tẩy tế bào chết thế nào là hợp lý?

Tần suất tẩy tế bào chết vào mùa Thu cần được điều chỉnh phù hợp với từng loại da để đảm bảo hiệu quả và tránh gây kích ứng.

Da thường hoặc da dầu

Thực hiện 1-2 lần/tuần, ưu tiên sử dụng các sản phẩm chứa thành phần tẩy tế bào chết hóa học dịu nhẹ như AHA với nồng độ thấp hoặc PHA.

Da khô hoặc da nhạy cảm

Nên giới hạn ở mức 1 lần/tuần, sử dụng các sản phẩm không chứa hạt, không cồn và có bổ sung các chất dưỡng ẩm như glycerin, HA hoặc panthenol để bảo vệ sự cân bằng tự nhiên của da.

Da mụn

Tiếp tục dùng BHA để hỗ trợ xử lý tế bào chết và làm sạch lỗ chân lông, nhưng cần giảm tần suất nếu nhận thấy da bắt đầu bị bong tróc hoặc trở nên quá khô.

(Ảnh: Getty images)

5. Giải pháp đúng để chống khô da mùa Thu

Cách chăm sóc da hiệu quả để ngăn ngừa tình trạng khô ráp trong mùa Thu phụ thuộc vào việc kết hợp hài hòa giữa các bước làm sạch, tái tạo và dưỡng ẩm:

Tẩy tế bào chết nên được thực hiện một cách hợp lý, vừa đủ để loại bỏ lớp da chết mà không làm mất đi độ ẩm tự nhiên của da, tạo điều kiện để da hấp thụ dưỡng chất tốt hơn.

Cấp ẩm chuyên sâu với các loại serum chứa các thành phần nổi bật như hyaluronic axít, glycerin hoặc ceramide sẽ giúp khóa nước, tăng cường độ mềm mịn cũng như duy trì độ đàn hồi cho da.

Ưu tiên lựa chọn kem dưỡng ẩm có kết cấu đặc hơn so với loại dùng trong mùa hè để hỗ trợ việc hình thành lớp màng bảo vệ, giúp giảm thiểu tình trạng mất nước và giữ cho da luôn căng mượt.

Đừng quên sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da trước tác động của tia UV. Dù trời mát mẻ, tia cực tím vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương và lão hóa da nếu không được che chắn đúng cách.

Tẩy tế bào chết là bước cần thiết quanh năm, nhưng không nên lạm dụng nhiều hơn vào mùa Thu. Việc da khô, bong tróc trong thời tiết hanh hao chủ yếu đến từ thiếu độ ẩm, không phải do thiếu tẩy da chết. Giải pháp tối ưu là duy trì tẩy tế bào chết với tần suất hợp lý, song song với việc tăng cường dưỡng ẩm và bảo vệ da./.

