Mùa Thu có làm nám, tàn nhang đậm màu hơn không?

Vào mùa Thu, nhiều người thắc mắc liệu tình trạng nám và tàn nhang trên da có trở nên đậm màu hơn không.

Trên thực tế, mùa Thu thường đi kèm với thời tiết mát mẻ, khô hanh và ánh nắng không quá gay gắt như mùa Hè. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tác động của tia UV bị loại bỏ hoàn toàn.

Nếu không bảo vệ làn da đúng cách, việc tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian dài vẫn có thể gây ảnh hưởng đến sắc tố da.

1. Nám, tàn nhang là gì?

Nám da, hay còn gọi là melasma, là tình trạng sắc tố da tăng cao, hình thành các mảng màu nâu hoặc nâu xám trên những vùng như gò má, trán, môi trên. Nguyên nhân chính gây ra nám chủ yếu là do sự gia tăng sản xuất melanin dưới tác động của tia UV, thay đổi nội tiết tố, quá trình lão hóa và yếu tố di truyền.

Tàn nhang, hay freckles, là các đốm nhỏ, có màu nâu nhạt đến nâu sẫm, thường trở nên rõ rệt hơn khi tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời.

Điểm chung giữa nám và tàn nhang là cả hai đều bị ảnh hưởng trực tiếp bởi ánh sáng mặt trời cũng như sự rối loạn trong sắc tố da.

2. Đặc điểm thời tiết mùa Thu và ảnh hưởng đến da

Vào thời điểm nhiệt độ hạ thấp, ánh nắng dường như không còn gay gắt như mùa Hè, nhiều người thường chủ quan và giảm sử dụng các biện pháp bảo vệ da trước tác động của ánh nắng.

Thế nhưng, ngay cả khi thời tiết mát mẻ, tia UV vẫn hoạt động mạnh mẽ, đặc biệt là tia UVA - loại tia gây lão hóa da và kích thích quá trình sản sinh melanin. Những tia này có khả năng xuyên qua mây và cửa kính, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe làn da.

Thêm vào đó, độ ẩm trong không khí vào mùa Thu thường thấp, điều này khiến da dễ mất nước, trở nên khô ráp và làm suy yếu lớp bảo vệ tự nhiên của da. Khi hàng rào bảo vệ bị tổn thương, các sắc tố dưới da như nám và tàn nhang có xu hướng hiện rõ hơn.

Đặc biệt, gió hanh khô điển hình của mùa này làm cho da trở nên mỏng manh và nhạy cảm hơn, khiến các vùng sắc tố tối màu nổi bật hơn trên bề mặt.

(Ảnh: Getty images)

3. Vì sao nám, tàn nhang có xu hướng đậm màu hơn vào mùa Thu?

Mặc dù mùa Hè có thể là mùa nắng gắt nhất, nhưng ngay cả khi trời không còn quá gay gắt, tình trạng nám, tàn nhang đậm màu hơn. Vậy nguyên nhân là gì?

Hoạt động của tia UVA suốt năm

Tia UVA chiếm tới 95% lượng tia UV từ ánh sáng Mặt Trời, với khả năng xuyên sâu vào lớp trung bì để kích thích tế bào melanocyte sản xuất melanin. Dù ánh nắng mùa Thu có vẻ "dịu nhẹ" hơn, tia UVA vẫn tồn tại và tiếp tục tác động lên da. Nếu không được bảo vệ đúng cách, các vùng nám và tàn nhang không chỉ không giảm mà thậm chí còn trở nên đậm màu hơn.

Chủ quan trong việc chống nắng

Mùa Hè, với ánh nắng gay gắt, mọi người thường có ý thức cao hơn trong việc sử dụng kem chống nắng và che chắn làn da cẩn thận. Tuy nhiên, khi bước sang mùa Thu với ánh nắng dịu, nhiều người lại chủ quan, bỏ qua việc bảo vệ da, tạo điều kiện cho tia UV tiếp tục xâm nhập và làm cho da thêm sạm màu.

Lớp bảo vệ da suy yếu

Thời tiết hanh khô vào mùa Thu khiến da mất nước và trở nên khô ráp, làm suy giảm chức năng của lớp màng ẩm bảo vệ. Trong trạng thái này, da dễ bị viêm vi mô và stress ôxy hóa. Điều này dẫn đến sự phân bổ không đều của sắc tố melanin, khiến các đốm nám và tàn nhang nổi bật hơn.

Tác động của lão hóa và nội tiết

Sự hanh khô của thời tiết cùng với các thói quen thiếu ẩm hoặc thiếu ngủ trong thời kỳ giao mùa góp phần thúc đẩy quá trình lão hóa da. Đây là một yếu tố khiến tình trạng nám và tàn nhang trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt khi cơ thể không thích ứng tốt với những thay đổi nội tiết tố trong giai đoạn này.

4. Làm thế nào để hạn chế tình trạng nám, tàn nhang đậm màu hơn vào mùa Thu?

Để hạn chế tình trạng nám và tàn nhang sậm màu hơn vào mùa Thu, bạn có thể áp dụng các biện pháp sau đây:

Duy trì chống nắng suốt cả năm

Sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30–50 và PA+++ hoặc cao hơn, ngay cả khi thời tiết âm u hay ở trong nhà gần cửa sổ. Khi ra ngoài, nên kết hợp che chắn cẩn thận bằng mũ, kính râm và khẩu trang để bảo vệ da tối đa trước tác hại của tia UV.

Tăng cường dưỡng ẩm và phục hồi hàng rào bảo vệ da

Ưu tiên các sản phẩm dưỡng chứa ceramide, hyaluronic acid và glycerin nhằm cung cấp độ ẩm, giảm khô da và hạn chế bong tróc. Ngoài ra, sử dụng thêm serum chứa niacinamide hoặc panthenol để hỗ trợ phục hồi và tăng cường chức năng của lớp bảo vệ tự nhiên trên da.

Bổ sung dưỡng chất giúp làm sáng da và kiểm soát melanin

Các thành phần như vitamin C, niacinamide, arbutin và kojic acid có khả năng ức chế tyrosinase, loại enzyme kích thích sản sinh melanin – tác nhân gây ra sắc tố tối màu. Nếu cần, bạn có thể dùng retinoid theo hướng dẫn của bác sĩ để thúc đẩy quá trình tái tạo da và cải thiện tình trạng nám.

Cải thiện chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng

Bổ sung thực phẩm giàu chất chống ôxy hóa như rau xanh, trái cây, trà xanh nhằm hỗ trợ làm giảm tác động của gốc tự do lên da. Đảm bảo uống đủ nước và ngủ đủ giấc để giúp cơ thể giảm stress ôxy hóa - yếu tố góp phần làm tăng sắc tố da./.

