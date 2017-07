(Ảnh minh họa: ifeng)

Công an quận Hồng Bàng, Công an Hải Phòng vừa phá thành công một đường dây gái gọi quy mô lớn trên địa bàn.Vào 21 giờ 30 ngày 19/7, tại một khách sạn trên đường Điện Biên Phủ (quận Hồng Bàng), các trinh sát bắt quả tang ba đối tượng đang có hành vi bán dâm cho khách gồm: Hoàng X.T (23 tuổi, ở huyện Kiến Thụỵ), Trọng B.N (28 tuổi, ở thị trấn An Dương), Trần Thị H (27 tuổi ở quận Lê Chân).Tại cơ quan điều tra, ba đối tượng khai nhận được Nguyễn Thị Thương (23 tuổi, quê gốc ở huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, thường trú số 2 đường 12 xã An Đồng, huyện An Dương, hiện ở tại số 8/276 đường Chợ Hàng, quận Lê Chân), điều đến khách sạn này tiếp khách với giá 2 triệu đồng/người/lượt, sau đó, mỗi người phải trả cho Thương 500.000 đồng. Căn cứ chứng cứ, lời khai của các đối tượng, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hồng Bàng ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thương.Theo tài liệu các trinh sát nắm được, Thương trực tiếp điều hành khoảng 15 đến 20 gái bán dâm. Thương thường lang thang đến các vũ trường, khách sạn, dùng nhiều cách để “câu khách” có nhu cầu mua dâm, đối tượng nhắm đến là các “đại gia.” Thương để lại số điện thoại cho khách liên lạc, hẹn thời gian, địa điểm.Hầu hết những địa điểm để mua bán dâm thường tại các khách sạn lớn trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung nhiều ở khu vực quận Hồng Bàng. Mỗi gái qua đêm với khách Thương được hưởng 1 đến 1,5 triệu đồng...Vụ việc đang được Công an quận Hồng Bàng điều tra mở rộng./.