7 tháng năm 2025: Tai nạn giao thông giảm ở cả ba tiêu chí

Theo Bộ Công an, trong 7 tháng năm 2025, số vụ tai nạn giao thông trên cả nước giảm 23,8%, số người chết giảm 3,8% và số người bị thương giảm 33,1% so với cùng kỳ năm 2024.

0808-tai-nan-giao-thong.jpg

Theo Bộ Công an, 7 tháng năm 2025, cả nước xảy ra 10.809 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.101 người và bị thương 7.205 người.

So với cùng kỳ năm 2024, số vụ tai nạn giao thông giảm 23,8%, số người chết giảm 3,8% và số người bị thương giảm 33,1%./.

