7 tháng năm 2025: Tai nạn giao thông giảm ở cả ba tiêu chí

Theo Bộ Công an, 7 tháng năm 2025, cả nước xảy ra 10.809 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.101 người và bị thương 7.205 người.
So với cùng kỳ năm 2024, số vụ tai nạn giao thông giảm 23,8%, số người chết giảm 3,8% và số người bị thương giảm 33,1%./.
Theo Bộ Công an, trong 7 tháng năm 2025, số vụ tai nạn giao thông trên cả nước giảm 23,8%, số người chết giảm 3,8% và số người bị thương giảm 33,1% so với cùng kỳ năm 2024.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu đặt mục tiêu đến năm 2025 đưa vào khai thác 3.000km đường bộ cao tốc, đến năm 2030 phấn đấu đưa vào khai thác 5.000km đường bộ cao tốc.
Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh phê duyệt quy chế và nhiệm vụ thiết kế thi tuyển phương án kiến trúc cầu đường Bình Tiên. Công trình có tổng mức đầu tư gần 6.300 tỷ đồng, kết nối từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh.
Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các đơn vị liên quan tổ chức vận hành thí điểm tuyến buýt điện phục vụ người dân tham quan các điểm du lịch khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình.
Phanh xe tải bị hỏng khiến phương tiện mất lái, đâm vào các mảnh vỡ bê tông từ một công trình xây dựng đường đang thi công, sau đó lao xuống khe núi.
Dự án đường bộ cao tốc Vũng Áng-Bùng đang đẩy nhanh tiến độ thi công để có thể thông tuyến vào dịp 19/8 tới đây theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng.
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam tổ chức thu phí các đoạn tuyến đã đưa vào khai thuộc Dự án đường cao tốc Bến Lức-Long Thành từ 0 giờ ngày 10/8.
Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã phản ánh ý kiến của người dân về tình trạng thu phí giữ xe cao bất thường tại chợ An Hòa (phường Cái Khế) khi thu tiền giữ xe máy 10.000 đồng/giờ tính từ 14 giờ.
Tỉnh Bắc Ninh đầu tư gần 13 tỷ đồng khắc phục sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường tỉnh ĐT.294B, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/11 nhằm đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống thiên tai.
Sau trận lũ lịch sử cuối tháng 7, tỉnh lộ 543D nối xã Mường Xén đi các xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An, bị sạt lở nghiêm trọng. Đây là tuyến đường với tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng vừa được khánh thành.
Trước khi hạn chế xe máy xăng, Hà Nội cần có những bước đi thay đổi tư duy của người sử dụng xe máy thông qua việc tạo điều kiện tốt hơn cho người sử dụng phương tiện công cộng.
Dự án hầm Đèo Ngang mở rộng đang được các nhà thầu thi công “3 ca, 4 kíp” để đẩy nhanh tiến độ, nhằm hoàn thành công trình này vào cuối năm nay.
Cấm các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường: Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Lê Thạch, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền (từ Đinh Tiên Hoàng đến Ngô Quyền)...
Hiện tượng trào bùn đã được kiểm soát, khu vực ảnh hưởng hiện đang tiếp tục được vệ sinh sạch sẽ, thu hẹp phạm vi khoanh vùng và hoàn trả mặt bằng.
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức giao thông, lắp đặt đầy đủ hệ thống báo hiệu và công trình an toàn giao thông nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả khai thác một số đoạn cao tốc Bắc-Nam phía Đông.
Bộ Xây dựng yêu cầu ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thi công và lắp đặt thiết bị hệ thống điều hành giám sát giao thông một số dự án cao tốc bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/11 tới.
Khu vực trong ngõ Núi Trúc đã xảy ra hiện tượng hỗn hợp bùn và nước trào lên mặt đất trong quá trình khoan hầm TBM số 2 của Dự án đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội.
Tại Điện Biên, từ chiều 5/8 đến sáng 6/8, trời tiếp tục có mưa to, khiến đất đá từ taluy dương tiếp tục tràn xuống mặt đường tuyến Quốc lộ 12; gây khó khăn cho các phương tiện khi tham gia giao thông.
Xe tải từ 3 trục bánh trở lên và xe khách 29 chỗ ngồi không được lưu thông qua cầu sông Lô; các phương tiện giao thông khác khi lưu thông qua cầu phải đi với tốc độ chậm và không được dừng, đỗ.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Việt Cường cho rằng, với trẻ em từ 2-6 tuổi, nên dùng ghế cho trẻ em, đây là loại phổ biến nhất, do đây là lứa tuổi mà trẻ em bắt đầu đi lại tích cực cùng với gia đình.
Theo thống kê của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, tính đến hết tháng 7 đã có gần 4.000 lượt hành khách sử dụng dịch vụ tàu liên vận quốc tế Việt Nam-Trung Quốc.
Tài xế Nguyễn Thế Ninh khai nhận đã cố tình điều khiển xe đầu kéo kéo theo sơmi rơmoóc lạng lách, chèn ép xe khác trên cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây để gây chú ý, buộc công ty cho nghỉ việc.
Chiếc xe khách chở 8 người bất ngờ mất phanh khi đổ đèo Dốc Cun, đoạn đèo nguy hiểm bậc nhất tỉnh Phú Thọ. Tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, 4 người bị thương.
Dự án đường bộ cao tốc Vũng Áng-Bùng đang được chủ đầu tư, nhà thầu nỗ lực thi công để đảm bảo hoàn thành, thông tuyến vào dịp 19/8 tới đây.
Vụ tai nạn nghiêm trọng tại Dốc Cun, Phú Thọ khiến một người tử vong và bốn bị thương do xe mất phanh trên đèo dài và nguy hiểm.
Vietnam Airlines sẽ tiếp tục mở rộng cung cấp dịch vụ Internet trên các dòng máy bay khác, đồng thời phối hợp với đối tác để đa dạng hóa hình thức thanh toán và các gói truy cập.
Dự án cải tạo, nâng cấp hẻm 25 đường Mai Thị Lựu, do Ủy ban Nhân dân phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk (trước đây là phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột) làm chủ đầu tư, thi công rất “ì ạch."
Lễ khởi công di dời đường dây 220kV đảm bảo tiến độ thi công cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, thúc đẩy phát triển kinh tế và hạ tầng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Ngành Hàng không dân dụng đã không ngừng lớn mạnh về quy mô, hiện đại về kỹ thuật, đồng bộ về hạ tầng và ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới.
Công ty cổ phần Đường bộ 2 Điện Biên đang tích cực huy động máy móc, nhân lực, vật lực triển khai làm cả ngày đêm với mục tiêu thông xe tuyến Quốc lộ 12 vào ngày 7/8 tới.
Ngày 5/8/2025, Tỉnh Điện Biên đã huy động nhiều phương tiện máy xúc, ôtô chở đất cùng hàng chục nhân lực khẩn trương nạo vét hàng nghìn m3 khối đất đá, cây cối để sớm thông tuyến Quốc lộ 12.