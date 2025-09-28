AI “nhận diện” gần 700 lỗi vi phạm tại một tuyến phố ở Hà Nội

Hệ thống camera AI đã tự động phát hiện 458 trường hợp lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, 231 trường hợp vượt đèn đỏ, 18 trường hợp đi sai làn đường và đi ngược chiều tại phố Phạm Văn Bạch.

Cục Cảnh sát Giao thông (C08, Bộ Công an) cho biết qua trích xuất dữ liệu từ camera AI (tính từ 12h ngày 26/9 đến 12h ngày 27/9) được thí điểm lắp đặt tại phố Phạm Văn Bạch (Hà Nội), hệ thống đã tự động phát hiện 458 trường hợp lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, 231 trường hợp vượt đèn đỏ.

Ngoài ra, camera AI còn phát hiện 15 trường hợp đi sai làn đường, 3 trường hợp đi ngược chiều.

Theo C08, những trường hợp nêu trên đã được Cảnh sát Giao thông đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký xe để xác định chủ phương tiện, đồng thời cảnh sát cũng chuyển thông tin vi phạm cho Công an thành phố Hà Nội để thực hiện thủ tục xử lý./.