Aleppo thất thủ, Anh đổ lỗi cho Chính phủ Syria "leo thang" trong cuộc nội chiến

Các tay súng phiến quân Syria chiếm giữ thành phố Alleppo, ngày 30/11/2024. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Theo hãng tin AFP, ngày 1/12, Chính phủ Anh đã chỉ trích Tổng thống Syria Bashar al-Assad về việc "leo thang" trong cuộc nội chiến tại Syria, đặc biệt khi thành phố Aleppo rơi vào tay lực lượng nổi dậy.

Bộ Ngoại giao Anh trong một tuyên bố đã kêu gọi các bên liên quan tham gia đàm phán và yêu cầu bảo vệ sinh mạng cũng như cơ sở hạ tầng của thường dân.

Tuyên bố cho biết: "Chế độ Assad đã tạo ra điều kiện cho sự leo thang hiện nay thông qua việc liên tục từ chối tham gia tiến trình chính trị và dựa vào sự hỗ trợ từ Nga và Iran."

Trước đó, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Sean Savett đã nhấn mạnh rằng sự phụ thuộc của Syria vào Nga và Iran, cùng với việc nước này từ chối tiến hành tiến trình hòa bình do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vạch ra vào năm 2015, đã dẫn đến tình hình hiện tại.

Các nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1/12 cho biết lực lượng nổi dậy ở Syria được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đang chiến đấu chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã ngăn chặn một nỗ lực của các nhóm người Kurd nhằm thiết lập hành lang nối Tel Rifaat với vùng Đông Bắc Syria.

Theo các nguồn tin, các nhóm người Kurd, bao gồm nhóm vũ trang đảng Công nhân người Kurd (PKK) và Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG), đã tìm cách tận dụng việc lực lượng Chính phủ Syria rút khỏi một số khu vực do lực lượng của Tổng thống al-Assad kiểm soát.

Hành lang này lẽ ra sẽ kết nối các khu vực do người Kurd kiểm soát ở Đông Bắc với Tel Rifaat, một khu vực chiến lược ở Tây Bắc thành phố Aleppo./

Tổng thống Syria cam kết ngăn chặn các cuộc tấn công của phiến quân Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất, Tổng thống Syria bày tỏ tin tưởng quân đội Syria với sự hỗ trợ của các đồng minh có thể ngăn chặn các cuộc tấn công.