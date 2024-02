Ấn tượng phiên đấu giá các món đồ của đại danh ca Elton John

Danh ca Elton John trình diễn tại lễ hội nghệ thuật Glastonbury ở Somerset, Anh ngày 25/6/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)



Gần 100.000 USD cho đôi bốt bạc có khắc ký tự EJ, hay 2 triệu USD cho bộ 3 bức tranh của họa sỹ Banksy là hai trong hàng trăm món đồ của danh ca người Anh Elton John được bán tại buổi đấu giá đầu tiên diễn ra ngày 21/2 tại thành phố New York, Mỹ.

Nhà đấu giá Christie’s sẽ tổ chức 8 buổi đấu giá bộ sưu tập đồ dùng cá nhân gắn liền với tên tuổi của ngôi sao Elton John, từ ngày 21-28/2 bằng hình thức cả trực tiếp lẫn trực tuyến.

Hầu hết các món đồ đều được thu thập từ nhà riêng của Elton John tại thành phố Atlanta, bang Georgia (Mỹ). Đây cũng là điểm dừng chân cho các tour lưu diễn tại Mỹ gần đây của ông.

Tại phiên đấu giá đầu tiên, cây đàn piano hiệu Yamaha mà giọng ca "Can you feel the love tonight?" từng sử dụng trong các buổi biểu diễn ở Broadway đã được mua lại với giá 200.000 USD.

Trong khi đó, cặp kính râm huyền thoại tạo nên vẻ ngoài đặc trưng của nam danh ca cũng đã về tay nhà sưu tầm với giá 22.680 USD, gấp 10 lần so với dự tính ban đầu.

Ngoài ra, bộ áo liền quần nổi tiếng, do nhà thiết kế lừng danh Annie Reavey thực hiện từ những năm 1970, cũng đã được bán với giá 12.600 USD.

Chỉ riêng trong ngày đấu giá đầu tiên, ngôi sao âm nhạc người Anh đã thu về gần 8 triệu USD.

Elton John gia nhập hàng ngũ huyền thoại sở hữu 4 giải thưởng danh giá Elton John đã trở thành người thứ 19 gia nhập nhóm sở hữu danh hiệu EGOT - những nghệ sỹ ưu tú giành được cả 4 giải thưởng danh giá trong lĩnh vực giải trí gồm Emmy, Grammy, Oscar và Tony.

Với phong cách âm nhạc đa dạng từ pop, rock, ballad đến nhạc cổ điển, Elton John là nhạc sỹ, ca sỹ huyền thoại, được biết đến với những bản hit "Your Song," "Rocket Man" hay "Sacrifice."

Ông đã kết thúc chuyến lưu diễn cuối cùng trong sự nghiệp hoạt động âm nhạc kéo dài 50 năm của mình vào năm 2023.

Chuyến lưu diễn mang tên "Farewell Yellow Brick Road" đã thu về hơn 939 triệu USD, trở thành một trong những tour diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Hồi tháng 1 vừa qua, nam danh ca Elton John đã giành chiến thắng ở hạng mục Chương trình Tạp kỹ đặc biệt hay nhất tại Lễ trao giải Emmy 2024.

Với chiến thắng này, ông chính thức ghi tên mình vào danh sách các nghệ sỹ lớn giành được cả 4 giải thưởng nghệ thuật danh giá: Emmy, Grammy, Oscar và Tony./.