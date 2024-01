Australia triển khai chiến dịch nhằm chấm dứt trào lưu tắm nắng ở giới trẻ

Ung thư da là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở Australia, tuy nhiên có tới 74% thanh niên nước này vẫn tin rằng có rất ít nguy cơ bị ung thư da do tắm nắng.

(Ảnh: The Epoch Times)

Theo phóng viên TTXVN Sydney, Chính phủ Australia vừa triển khai một chiến dịch đột phá nhằm nâng cao nhận thức của người dân về trào lưu tắm nắng, sau khi một nghiên cứu mới đây nhất cho thấy phần lớn giới trẻ ở quốc gia châu Đại Dương này chưa nhận thức được nguy cơ mắc ung thư da do trào lưu này.

Trong một thông báo hôm 29/1, Bộ Y tế Australia cho biết chính phủ nước này và Hội đồng Ung thư Australia đang triển khai một chiến dịch với kinh phí 7,3 triệu AUD (4,83 triệu USD) - có sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung, các lễ hội âm nhạc, các thương hiệu thời trang, làm đẹp và phong cách sống cũng như các nhà xuất bản - nhằm chấm dứt trào lưu tắm nắng vốn đang diễn ra phổ biến ở giới trẻ Australia.

Theo Bộ Y tế Australia, nghiên cứu mới nhất cho thấy thực tế hầu hết thanh niên Australia (74%) tin rằng có rất ít nguy cơ bị ung thư da do tắm nắng.

Gần 31% cho rằng việc tắm nắng ở độ tuổi của họ là tốt và chỉ dưới 10% số này thường xuyên tuân thủ đầy đủ các biện pháp chống nắng theo khuyến cáo như mặc quần áo chống nắng, thoa kem chống nắng, đội mũ rộng vành, tránh phơi nắng trong khoảng thời gian từ 11-15h và đeo kính chống tia UV.

Chiến dịch đang được triển khai trên các phương tiện truyền thông xã hội, nền tảng Spotify, YouTube... với nhiều nội dung quảng cáo mới.

Hơn 50 nhà sáng tạo nội dung kỹ thuật số, trong đó có nhà vô địch thế giới môn bơi lội nam người Australia Sam Short, đang tích cực cung cấp thông tin và thúc đẩy cộng đồng mạng bảo vệ sức khỏe của mình tốt hơn dưới ánh nắng Mặt Trời.

Song song với chiến dịch, hai chuyên gia nghiên cứu đầu ngành về ung thư hắc tố là Giáo sư Georgina Long và Giáo sư Richard Scolyer – những người mới đây được vinh danh với giải thưởng “2024 Australians of the Year” - đang tích cực kêu gọi người dân Australia tiếp xúc với ánh nắng một cách an toàn và ngừng theo đuổi "làn da rám nắng quyến rũ.”

Hai Giáo sư cũng cam kết tiếp tục công việc quan trọng là cứu sống những người được chẩn đoán có khối u ác tính.

Theo Bộ Y tế Australia, ung thư da là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở Australia và khiến hệ thống y tế nước này tiêu tốn thêm khoảng 1,9 tỷ AUD mỗi năm./.

