Ba Lan đẩy mạnh sản lượng đạn pháo 155mm nhằm đáp ứng 100% nhu cầu quân đội

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 11/8 cho biết nước này sẽ nâng sản lượng đạn pháo cỡ nòng 155mm lên 200.000 quả mỗi năm trong vòng hai năm tới.

Binh sỹ Ba Lan tham gia buổi huấn luyện tại thao trường Biedrusko ngày 7/4/2025. (Ảnh: PAP/TTXVN)
Theo RIA Novosti, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 11/8 cho biết nước này sẽ nâng sản lượng đạn pháo cỡ nòng 155mm lên 200.000 quả mỗi năm trong vòng hai năm tới.

Phát biểu họp báo, ông Tusk nêu rõ: “Năm nay, chúng tôi sẽ đạt sản lượng gần 30.000 quả. Khá thực tế là trong hai năm tới, chúng ta sẽ đạt được con số 200.000 quả mỗi năm... Điều này sẽ đáp ứng 100% nhu cầu của quân đội Ba Lan."

Theo ông, hai năm trước Ba Lan chỉ sản xuất 5.000 quả đạn pháo cỡ nòng 155mm mỗi năm.

Ông nhấn mạnh: “Hiện nay, số lượng đạn pháo được sử dụng chỉ trong một ngày trên mặt trận Ukraine đã lớn hơn nhiều.”

Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk cho hay nước này đã tăng cường đầu tư vào sản xuất đạn dược và sẽ sớm mở thêm ba nhà máy mới.

Ông khẳng định Ba Lan, với tư cách là quốc gia thành viên NATO, cũng có kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu đạn dược./.

(Vietnam+)
#đạn pháo #Donald Tusk #đạn pháo cỡ nòng Ba Lan
