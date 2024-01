Bác sĩ Việt Nam được đánh giá cao tại Hội nghị Tim mạch can thiệp Singapore 2024

Ban tổ chức Hội nghị Tim mạch can thiệp Singapore 2024 đã mời Viện Tim mạch Việt Nam tham dự trình diễn trực tiếp ca can thiệp mạch vành phức tạp cùng với 14 trung tâm tim mạch khác.

Các bác sĩ Viện Tim mạch Việt Nam trình diễn trực tiếp ca can thiệp mạch vành phức tạp. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại diện Viện Tim mạch Việt Nam đã tham dự Hội nghị Tim mạch can thiệp Singapore 2024 - Singapore Live (Hội nghị khoa học lớn nhất của khu vực châu Á-Thái Bình Dương về tim mạch), diễn ra từ ngày 25-27/1 tại Singapore.

Tại sự kiện trong khuôn khổ "Hội nghị can thiệp tim mạch nội soi thường niên lần thứ 33", các bác sĩ Việt Nam trình diễn trực tiếp ca can thiệp mạch vành phức tạp cùng với 14 trung tâm tim mạch khác đến từ Sri Lanka, Ấn Độ, Thái Lan, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Bỉ.

Giáo sư Phạm Mạnh Hùng - Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam cho biết ca can thiệp được thực hiện chiều 26/1, là một trường hợp động mạch vành phức tạp.

Ca can thiệp là một bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch cao, 80 tuổi vào viện vì đau ngực trái nhiều. Tiền sử bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch bao gồm tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, hút thuốc lá nhiều năm và đã cắt một bên thận cách 5 năm.

Thông van tim cho bào thai bị dị tật bẩm sinh ngay trong bụng mẹ Êkíp bác sỹ của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 đã thực hiện ca phẫu thuật thông van tim thành công cho một bào thai có bất thường tim mạch bẩm sinh nặng, ngay trong bụng mẹ.

Tại đầu cầu Singapore, Phó giáo sư Nguyễn Ngọc Quang - Viện phó Viện tim mạch Việt Nam và các bác sĩ đã cùng điều phối, trao đổi với các thành viên chủ tọa đoàn và cùng đưa ra các chiến lược hợp lý với đồng thuận cao.

Phó Giáo sư Ngọc Quang cho biết, sự thành công của ca can thiệp phức tạp đã được các chuyên gia hàng đầu trong khu vực và bạn bè quốc tế đánh giá cao về chuyên môn, cũng như sự hội nhập toàn diện của các bác sĩ Việt Nam.

Đoàn bác sĩ của Việt Nam tham dự Hội nghị Tim mạch can thiệp Singapore live 2024. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trải qua 35 năm, với ý tưởng ban đầu của Trung tâm Tim mạch Quốc gia Singapore đứng ra đăng cai tổ chức hội nghị tim mạch can thiệp với các ca trình diễn kỹ thuật can thiệp tim mạch cơ bản và nâng cao, cho đến nay Hội nghị Tim mạch can thiệp Singapore đã trở thành một trong những hội nghị tim mạch can thiệp uy tín nhất của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mỗi năm, hội nghị thu hút hàng nghìn các bác sĩ lâm sàng, các chuyên gia hàng đầu trong khu vực và thế giới về các lĩnh vực can thiệp tim mạch đến để trao đổi và chia sẻ kiến thức cơ bản cũng như chuyên sâu về lĩnh vực này.

Một trong những điểm làm nên thương hiệu của Singapore live là trình chiếu trực tiếp các ca thiệp phức tạp được thực hiện bởi các chuyên gia tim mạch can thiệp hàng đầu tại các nước và sự tương tác, trao đổi giữa các thành viên chủ tọa đoàn cùng khán giả trên tinh thần cùng chia sẻ và trao đổi kiến thức, mang lại lợi ích lớn nhất cho bệnh nhân.

Trong khuôn khổ Hội nghị can thiệp tim mạch Singapore 2024, nhiều chuyên gia của các nước đã tham gia trình diễn trực tiếp ca can thiệp mạch vành phức tạp./.