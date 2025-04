Bác sỹ Trung Quốc bị sa thải vì ăn cắp nhau thai từ các bà mẹ mới sinh

Một bác sỹ Trung Quốc bị phát hiện đã bí mật lấy nhau thai của các bà mẹ mới sinh con gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc.

Theo SCMP, một bác sỹ sản khoa không rõ danh tính đã bị quay lại cảnh lấy nhau thai từ phòng phẫu thuật trong một túi nylon, đi đến văn phòng của mình và giấu nó trong một túi đựng rác màu đen.

Người quay video tại bệnh viện phụ sản Renhuai Jiudu ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, đã đặt câu hỏi về hành vi của bác sỹ.

"Anh ta đã bí mật lấy nhau thai mà người mẹ để lại cho bệnh viện xử lý. Không có ai kỷ luật anh ta sao?" người đó nói.

Bệnh viện nói với hãng truyền thông Trung Quốc Lizhi News rằng họ đã sa thải bác sỹ. Họ không nói liệu bác sỹ này có từng đánh cắp nhau thai trước đó hay không.

Một bác sỹ Trung Quốc bị phát hiện đã bí mật lấy nhau thai của các bà mẹ mới sinh con gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc. (Nguồn: Douyin)

Nhau thai là một cơ quan phát triển trong thời kỳ mang thai để cung cấp chất dinh dưỡng cho thai nhi thông qua dây rốn. Nhau thai được đẩy ra ngoài sau khi em bé chào đời.

Nhau thai người khô (tử hà sa) từng được coi là một vị thuốc trong Y học cổ truyền Trung Quốc.

Người ta nói rằng nó có hiệu quả trong việc điều trị mệt mỏi, sức khỏe suy kiệt và vô sinh, thậm chí theo truyền thuyết, nó còn có khả năng giúp con người sống trường thọ.

Ngày nay, một số người cũng tin rằng các bà mẹ mới sinh có thể phục hồi tốt hơn bằng cách ăn nhau thai của chính mình.

Trung Quốc đã cấm buôn bán nhau thai người vào năm 2005. Ziheche (tử hà sa) cũng đã bị loại khỏi dược điển chính thức của nước này vào năm 2015.

Bộ Y tế Trung Quốc quy định chỉ những bà mẹ mới sinh mới có thể yêu cầu xin lại nhau thai của mình. Nếu họ không muốn, bệnh viện phải đốt hoặc chôn nó như rác thải y tế.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội Trung Quốc, mọi người cho biết họ không biết các bệnh viện xử lý nhau thai của họ như thế nào sau khi họ không lấy lại.

Năm 2021, có thông tin cho rằng nhau thai người có thể được bán với giá 2.400 nhân dân tệ (340 USD) một kg trên thị trường chợ đen.

Mặc dù Trung Quốc đã cấm buôn bán nhau thai người, nhưng họ không có chế độ xử lý với những người vi phạm, tạo ra kẽ hở pháp lý cho những người bí mật mua và bán nhau thai.

Mặc dù Trung Quốc đã cấm buôn bán nhau thai người, nhưng họ không có chế độ xử lý với những người vi phạm, tạo ra kẽ hở pháp lý cho những người bí mật mua và bán nhau thai. (Nguồn: Douyin)

Năm 2017, Trung Quốc cũng đã mở một cuộc điều tra chính thức sau khi một nhóm người được cho là đã mua nhau thai người từ các bệnh viện ở Bắc Kinh.

"Xét về mức độ phổ biến của tử hà sa trên thị trường, có thể thấy rõ rằng không phải tất cả các bệnh viện đều đốt hoặc chôn chúng theo quy định," một người dùng mạng xã hội cho biết.

Bộ Y tế Việt Nam cũng từng đưa ra khuyến cáo người dân không nên sử dụng nhau thai. Vì vậy, việc mua bán nhau thai là không hợp pháp. Người tiêu dùng cần nhận thức rằng dùng nhau thai làm thuốc như điều kiện hiện nay là không an toàn, tìm cách dùng sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe. Thực chất nhau thai không có công dụng như lời đồn và hiện nay đã có nhiều thuốc thay thế cho tác dụng hiệu quả và an toàn hơn nhiều.

Tử hà sa bán trên thị trường không có nguồn gốc rõ ràng có nguy cơ rất lớn là mang mầm bệnh. Bởi vì nhau thai nằm trong một cơ thể sống, mà bất cứ cơ thể sống nào cũng có thể nhiễm các bệnh truyền nhiễm do siêu vi, vi khuẩn, ký sinh trùng... Nếu nhau thai không được kiểm tra, chế biến trong điều kiện vô trùng đều có nguy cơ chứa mầm bệnh. Việc dùng nhau thai người vì vậy rất nguy hiểm vì có thể bị lây nhiễm các bệnh gây khủng hoảng toàn cầu như HIV, viêm gan B và C...

Ngoài bị các bệnh truyền nhiễm do mầm bệnh chứa trong nhau thai, người dùng tử hà sa còn có nguy cơ mắc nhiều bệnh khác do vấn đề bảo quản (nhau thai là môi trường rất tốt phát triển các mầm bệnh lây qua đường tiêu hóa) như tiêu chảy do nhiễm vi khuẩn, siêu vi, ký sinh trùng./.

