Ban hành nghị định về phân quyền, phân cấp hành chính trong một số lĩnh vực

Chính phủ vừa ban hành các Nghị định mới về phân quyền, phân cấp hành chính trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, giáo dục và y tế.

Các Nghị định mới ban hành thể hiện rõ ràng xu hướng phân quyền, phân cấp mạnh mẽ cho chính quyền địa phương (cấp tỉnh, cấp xã) và các cơ quan quản lý ngành trong nhiều lĩnh vực quan trọng, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và giải quyết các vấn đề tại cơ sở.

Quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường

Nghị định số 136/2025/NĐ-CP quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Nghị định này quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (trừ lĩnh vực đất đai) được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ cần điều chỉnh để thực hiện phân cấp, phân quyền.

Nghị định nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong lĩnh vực tài nguyên nước phân quyền cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện: Xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình có phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt nằm trên địa bàn hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên quy định tại khoản 6 Điều 26 Luật Tài nguyên nước. Nghị định cũng quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong lĩnh vực tài nguyên nước phân cấp cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

Nghị định cũng quy định, nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực môi trường phân quyền cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện; nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong lĩnh vực môi trường phân quyền cho ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện...

(Ảnh: TTXVN)

Thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tại Nghị định số 142/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ việc phân định thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục mầm non; chuyển đổi trường mầm non tư thục sang trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; phân định thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục phổ thông; chuyển đổi cơ sở giáo dục phổ thông tư thục sang cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Chính phủ ban hành Nghị định số 143/2025/NĐ-CP ngày 12/6 quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nghị định này quy định phân quyền, phân cấp trong công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; cho phép thành lập, giải thể, chấm dứt hoạt động cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị; chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị; phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài; việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam; việc cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam; việc đánh giá việc đảm bảo các điều kiện tổ chức dạy học tiếng dân tộc thiểu số.

Nghị định cũng phân quyền công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; phân cấp cho phép thành lập, giải thể, chấm dứt hoạt động và chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị; phân cấp phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

Học sinh lớp 12 Trường Trung học Phổ thông Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) trong giờ học môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế

Chính phủ ban hành Nghị định số 147/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Nghị định quy định rõ về thẩm quyền thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp. Theo đó, thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ đề nghị tòa án nhân dân có thẩm quyền ra quyết định hạn chế quyền của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và áp dụng biện pháp chăm sóc thay thế quy định tại khoản 3 Điều 52 Luật Trẻ em do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

Thẩm quyền thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em công lập và cấp đăng ký hoạt động đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em khác có phạm vi hoạt động trong địa bàn xã quy định tại khoản 3 Điều 57 Luật Trẻ em do Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện… Bên cạnh đó, Nghị định quy định việc chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế, gia đình nhận trẻ em làm con nuôi.

Trong phân định thẩm quyền trong lĩnh vực phòng bệnh; cung ứng vaccine cho hoạt động tiêm chủng, Nghị định nêu rõ khi xảy ra tình trạng thừa, thiếu vaccine cục bộ tại các cơ sở tiêm chủng, ủy ban nhân dân tỉnh giúp chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc điều phối vaccine giữa các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn để bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời, liên tục và báo cáo Bộ Y tế về tình hình sử dụng vaccine theo định kỳ hằng tháng. Khi xảy ra tình trạng thừa, thiếu vaccine cục bộ tại một số tỉnh, Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan điều phối vaccine giữa các tỉnh.

Thủ tục, hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, hồ sơ địa chính

Chính phủ ban hành Nghị định 151/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; trong đó quy định cụ thể về quy hoạch sử dụng đất cấp xã. Cụ thể, căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã bao gồm quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch đô thị của thành phố trực thuộc trung ương đối với trường hợp không lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

Về nội dung lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã, Nghị định nêu rõ phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, hiện trạng môi trường và Biến đổi Khí hậu tác động đến sử dụng đất của cấp xã; phân tích, đánh giá các nguồn lực tác động trực tiếp đến việc sử dụng đất của cấp xã.

Về giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch sử dụng đất, lập bản đồ, xây dựng và cập nhật dữ liệu quy hoạch sử dụng đất cấp xã vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Hệ thống bản đồ gồm bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã; bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp xã. Việc xây dựng bản đồ được thực hiện theo quy định của pháp luật về thành lập bản đồ; xây dựng và cập nhật dữ liệu quy hoạch sử dụng đất cấp xã gồm dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính.

Đối với những địa phương đã có quy hoạch đô thị hoặc quy hoạch phân khu được lập theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn thì không phải lập quy hoạch sử dụng đất; căn cứ vào quy hoạch đã được phê duyệt, chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ và nhu cầu sử dụng đất của địa phương để lập kế hoạch sử dụng đất cấp xã.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch sử dụng đất cấp xã tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của ủy ban nhân dân cấp xã. Thời điểm, thời hạn phải công bố công khai, tài liệu công bố công khai quy hoạch sử dụng đất cấp xã thực hiện theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 75 Luật Đất đai.

Trường hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp xã được thực hiện như đối với nội dung lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã./.

Các địa phương tạm dừng kiểm kê đất đai cấp tỉnh đến khi xong sáp nhập Các tỉnh, thành phố dừng việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đai năm 2024 đối với cấp huyện; tạm dừng cấp tỉnh đến khi hoàn thành sắp xếp theo địa giới đơn vị hành chính mới.