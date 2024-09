Bão số 3 đổ bộ đã ảnh hưởng đến một số vị trí trên các tuyến đường sắt

Đoàn tàu của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa có báo cáo nhanh về việc chủ động ứng phó với bão số 3 (tên quốc tế là bão Yagi) và khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão

Triển khai Công điện số 88/CĐ-TTg ngày 6/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó bão số 3 và mưa lũ sau bão, VNR đã chủ động chỉ đạo và triển khai công tác ứng phó với bão số 3.

Hiện tại, gió và mưa rất to trong khu vực các tỉnh, thành phố phía Bắc, các đơn vị của ngành đường sắt đã bố trí cán bộ trực chốt tại hiện trường để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.

Theo báo cáo sơ bộ, tính đến 16 giờ ngày 7/9, bão số 3 đã ảnh hưởng đến một số vị trí trên các tuyến đường sắt.

Cụ thể, tuyến Hà Nội-Đồng Đăng, Gia Lâm-Hải Phòng và Kép-Hạ Long, một số vị trí cây đổ vào đường sắt, đơn vị đã chủ động khắc phục, đảm bảo an toàn chạy tàu. Tại khu vực từ Yên Dưỡng đến Cái Lân tuyến đường sắt Kép-Hạ Long-Cái Lân (tỉnh Quảng Ninh) do mưa to và gió rất lớn, các đơn vị đang tạm dừng tuần đường từ cung đường Yên Dưỡng đến cung đường Cái Lân (phạm vị trên trong ngày chưa có kế hoạch tàu chạy). Nhân viên gác chắn được bố trí nghỉ tại nhà gác chắn, không đi ra ngoài và đi về.

Tuyến Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, một số vị trí cây đổ vào đường sắt, đơn vị đã chủ động khắc phục, đảm bảo an toàn chạy tàu. Cần chắn đường ngang tại Km73+837 dài 8m (có gác) bị gãy do gió lớn hiện tại đã cử người cảnh giới.

Để ứng phó với bão và hoàn lưu sau bão, VNR yêu cầu Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các đội, các cung cầu đường kịp thời khắc phục hậu quả do cây đổ vào đường sắt trên các tuyến đường sắt, đảm bảo an toàn công trình, an toàn giao thông vận tải đường sắt. Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Hà Nội tiếp tục cử người theo dõi và cảnh giới tại các vị trí có cần chắn bị gãy.

Ngoài ra, VNR chỉ đạo các đơn vị chủ động kiểm tra các vị trí xung yếu có nguy cơ mất an toàn, gia cố đảm bảo an toàn; thực hiện nghiêm ngặt chế độ tuần tra, chốt gác tại các vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm; tổ chức thường trực 24/24 để kịp thời chỉ đạo công tác khắc phục sự cố; lập phương án sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra khi có mưa lớn, bão, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện, thiết bị, nhà xưởng và an toàn giao thông đường sắt.

Khi bão vào đến đất liền gây nguy hiểm cho hoạt động đường sắt, VNR yêu cầu các đơn vị dừng công tác tuần đường đồng thời thông báo đến các ga, trung tâm điều hành vận tải và đơn vị liên quan về thời điểm dừng để có kế hoạch chạy tàu phù hợp, không đi vào khu vực đang có bão và khu vực đã dừng hoạt động tuần đường, đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân viên và phương tiện đang tham gia giao thông đường sắt khu vực mưa, bão.

VNR yêu cầu khẩn trương tổ chức kiểm tra trạng thái kết cấu hạ tầng đường sắt ngay sau khi bão tan để có biện pháp cứu chữa và khắc phục nhanh nhất sự cố do mưa bão gây ra, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt./.