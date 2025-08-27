Bắt giữ nghi phạm cầm đầu nhóm phá hoại Dòng chảy phương Bắc

Thế giới

Nhóm tiến hành vụ nổ đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc ở Biển Baltic năm 2022 gồm 7 người, do công dân Ukraine Sergei Kuznetsov điều phối.

Hình ảnh do Lực lượng phòng vệ bờ biển Thuỵ Điển cung cấp ngày 27/9/2022 về một điểm rò rỉ trên hệ thống đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc ở biển Baltic. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lệnh bắt giữ châu Âu cho biết nhóm tiến hành vụ nổ đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc ở Biển Baltic năm 2022 gồm 7 người, do công dân Ukraine Sergei Kuznetsov điều phối.

Ông này vừa bị bắt tại Italy theo yêu cầu của Đức.

Tài liệu cho biết Kuznetsov chỉ huy toàn bộ chiến dịch, gồm thuyền trưởng, 4 thợ lặn và 1 chuyên gia chất nổ. Sau khi đặt mìn ngày 22/9/2022, nhóm quay về cảng Wiek, còn Kuznetsov được đưa trở lại Ukraine.

Các vụ nổ ngày 26/9/2022 đã phá hỏng nghiêm trọng đường ống, gây rò rỉ khí đốt lớn ra Biển Baltic.

Theo điều tra, mục tiêu của hành động là chặn nguồn cung khí đốt từ Nga sang Đức.

Trước khi bị phá hoại, Dòng chảy phương Bắc từng đáp ứng một nửa nhu cầu khí đốt hằng năm của Đức, trong khi tuyến Dòng chảy phương Bắc 2 dù đã hoàn tất nhưng chưa vận hành.

Đêm 21/8 vừa qua, cảnh sát Italy đã bắt Kuznetsov (49 tuổi) khi ông cùng gia đình đi nghỉ ở Rimini.

Một ngày sau đó, Tòa án Bologna đã xác nhận lệnh bắt và ấn định phiên điều trần 3/9 để xem xét dẫn độ đối tượng sang Đức. Kuznetsov hiện từ chối tự nguyện dẫn độ và đang bị giam tại nhà tù Rimini./.

