Công dân Ukraine bị bắt có thể đã chỉ huy nhóm phá hoại "Dòng chảy phương Bắc"

RIA Novosti đưa tin theo kênh truyền hình ARD ngày 23/8, các nhà điều tra Đức nghi ngờ một công dân Ukraine mới đây bị bắt tại Italy là người cầm đầu nhóm phá hoại đường ống khí đốt Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) ở Biển Baltic.

Ngày 21/8, lực lượng hiến binh Italy đã bắt giữ một người đàn ông 49 tuổi tại tỉnh Rimini khi người này cùng gia đình đi nghỉ.

Người bị bắt được xác định là Sergei Kuznetsov, bị cho là từng chỉ huy nhóm phá hoại và tham gia thủy thủ đoàn trên du thuyền Andromeda, vốn được cho là đã được sử dụng để tiến hành vụ nổ.

Theo thông tin từ khách sạn, Kuznetsov cùng vợ và hai con vị thành niên đặt chỗ từ ngày 18-23/8 tại một bungalow bên hồ. Tuy nhiên, sau khi ông bị bắt vào sáng 21/8, vợ và các con đã rời đi ngay.

Chủ khách sạn từ chối bình luận với báo chí.

Ngày 22/8, một tòa án ở thành phố Bologna (Italy) xác nhận lệnh bắt giữ Kuznetsov và ấn định phiên điều trần tiếp theo vào ngày 3/9.

Phiên tòa có thể phê chuẩn việc dẫn độ ông này sang Đức sau khi Kuznetsov từ chối tự nguyện. Hiện ông đang bị giam giữ tại Rimini.

Các đường ống Nord Stream và Nord Stream 2 đã bị nổ vào tháng 9/2022. Đức, Đan Mạch và Thụy Điển đều không loại trừ khả năng đây là hành động phá hoại.

Viện Công tố Liên bang Nga đã mở điều tra với nghi vấn khủng bố quốc tế. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Moskva nhiều lần yêu cầu dữ liệu từ cuộc điều tra của các nước khác nhưng không nhận được.

