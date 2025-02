Bắt thêm 3 cán bộ liên quan đến bồi thường, tái định cư Dự án Sân bay Long Thành

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 cán bộ liên quan đến sai phạm tại Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Ba cán bộ bị bắt tạm giam gồm: Dương Ngọc Đức - Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Sơn, huyện Long Thành; Hoàng Hữu Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Sơn; Lâm Hoàng Thanh Hải - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Sơn.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cũng triệu tập nhiều cán bộ, viên chức thuộc một số cơ quan, đơn vị huyện Long Thành để làm rõ các nội dung liên quan đến Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã phát đi thư kêu gọi cán bộ, viên chức và nhân dân cung cấp thông tin có liên quan đến các sai phạm về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang thụ lý, điều tra vụ án “Vi phạm về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất" liên quan đến Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Kết quả điều tra ban đầu xác định có nhiều sai phạm của Hội đồng bồi thường, trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gây thiệt hại rất lớn ngân sách nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng bồi thường và các cán bộ trong Hội đồng bồi thường vì có nhiều sai phạm trong công tác bồi thường và đền bù, hỗ trợ tái định cư; khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Văn Tiếp (Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Thành) và một số cán bộ, viên chức, cá nhân liên quan để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất do liên quan đến Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thuộc Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được Quốc hội thông qua năm 2017, có tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai được giao làm chủ đầu tư Dự án./.

Sai phạm gây thiệt hại rất lớn tại dự án Sân bay Long Thành Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã có thư kêu gọi người dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ án vi phạm trong bồi thường, tái định cư khi thu hồi đất tại dự án Sân bay Long Thành.