Dự án Sân bay Long Thành: Nhiều sai phạm trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Đồng Nai vừa phát đi thư kêu gọi cán bộ, viên chức và nhân dân cung cấp thông tin có liên quan đến các sai phạm về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đồng Nai) đang thụ lý, điều tra vụ án “vi phạm về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất" liên quan đến Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Kết quả điều tra ban đầu xác định có nhiều sai phạm của Hội đồng bồi thường, trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gây thiệt hại rất lớn ngân sách nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng bồi thường và các cán bộ trong Hội đồng bồi thường vì có nhiều sai phạm trong công tác bồi thường và đền bù, hỗ trợ tái định cư.

Nội dung thư kêu gọi nêu rõ để phục vụ cho công tác điều tra, đấu tranh xử lý đối với sai phạm liên quan, đảm bảo tuân thủ chính sách pháp luật, thu hồi ngân sách nhà nước bị thiệt hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra kêu gọi các cán bộ, viên chức và nhân dân cung cấp thông tin liên quan dẫn sai phạm trong bồi thường; đồng thời kêu gọi các cá nhân có sai phạm trong việc tổ chức chi trả và nhận bồi thường hỗ trợ tái định cư không đúng chính sách tự giác trình báo và khắc phục hậu quả, giao nộp lại tài sản đã nhận trái quy định để được hưởng chính sách khoan hồng.

Trường hợp không chủ động trình báo, giao nộp, khi cơ quan điều tra phát hiện, sẽ vẫn bị thu hồi tài sản và còn bị xử lý trách nhiệm hình sự về hành vi khai khống, gian dối để trục lợi, chiếm đoạt tài sản nhà nước theo đúng quy định pháp luật.

Mọi thông tin trình báo liên hệ trực tiếp Thượng tá Lê Vấn, Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế-Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (số điện thoại 0365.366.777) để được tiếp nhận, xử lý.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đồng Nai) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Văn Tiếp - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành và một số cán bộ, viên chức, cá nhân liên quan để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất do liên quan đến Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thuộc Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành./.

