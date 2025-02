Bitcoin vẫn khó có khả năng nằm trong kho dự trữ quốc gia của Mỹ

Mặc dù chính quyền Tổng thống Donald Trump có những động thái nới lỏng quy định đối với tiền kỹ thuật số, một chuyên gia trong ngành nhận định bitcoin khó có khả năng trở thành một phần của kho dự trữ quốc gia của Mỹ.

Ông Wilfred Daye, Giám đốc chiến lược của tập đoàn fintech kỹ thuật số Mercurity Fintech Holding Inc. có trụ sở tại New York, cho biết Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã đưa ra nhận định không mấy tích cực về vấn đề này, do lo ngại về tình trạng biến động giá lớn, nguy cơ rửa tiền và tính thanh khoản không hấp dẫn của bitcoin.

Gần đây, ông Daye chia sẻ với hãng tin Tân Hoa Xã rằng, nếu ECB không xem bitcoin là một loại tài sản dự trữ, việc Mỹ đơn phương hành động theo hướng đó là rất khó xảy ra.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde cũng từng khẳng định bitcoin không đáp ứng được các tiêu chí về tính thanh khoản, an ninh và an toàn.

Bà Lagarde nói thêm rằng bà tin chắc bitcoin sẽ không được đưa vào kho dự trữ của bất kỳ ngân hàng trung ương nào thuộc Hội đồng Chung.

Ông Daye nhận định rằng, đã có rất nhiều lời hứa hẹn về tiền kỹ thuật số tại Mỹ, và sẽ là điều tuyệt vời nếu 80% trong số đó trở thành hiện thực.

Ông Daye cũng nói thêm rằng, vấn đề lớn nhất trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số hiện nay là sự thiếu rõ ràng về quy định.

Tổng thống Trump đã đề xuất ý tưởng xây dựng một kho dự trữ bitcoin quốc gia trong chiến dịch tranh cử năm 2024.

Gần đây, ông cũng đã ký một sắc lệnh hành pháp để đánh giá tiềm năng tạo ra và duy trì một kho dự trữ tài sản kỹ thuật số quốc gia.

Giá tiền kỹ thuật số đã lao dốc khi lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu khiến nhà đầu tư thận trọng và rút khỏi các tài sản rủi ro.

Đồng bitcoin giảm hơn 4% trong phiên giao dịch sáng 3/2 tại thị trường châu Á, chạm mức thấp nhất trong ba tuần, khoảng 96.606 USD. Đồng ether cũng giảm khoảng 12%, quay về mức giá ghi nhận vào đầu tháng 11/2024./.

