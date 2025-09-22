Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát biên chế công chức, viên chức cả nước

Bộ Nội vụ yêu cầu báo cáo liên quan đến công chức, biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao thời điểm 31/7 và số lượng công chức, viên chức có mặt thời điểm 1/9.

Bộ Nội vụ vừa có văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương báo cáo về thực trạng biên chế cán bộ, công chức, viên chức và đề xuất biên chế cho giai đoạn 2026-2031.

Cụ thể, Bộ Nội vụ yêu cầu báo cáo liên quan đến công chức, biên chế viên chức (hưởng lương từ ngân sách nhà nước và hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp) được cấp có thẩm quyền giao thời điểm 31/7 và số lượng công chức, viên chức có mặt thời điểm 1/9 chia theo 4 nhóm vị trí việc làm tại từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đồng thời báo cáo về viên chức, người làm việc trong các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước và một số tổ chức hành chính đặc thù chưa được giao biên chế công chức thời điểm 31/7 và số có mặt tại thời điểm 1/9./.