Bộ Nông nghiệp và Môi trường kết nối 12 cơ sở dữ liệu ngành vào hệ thống quốc gia

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Bộ Công an tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ và kích hoạt kết nối, đồng bộ cơ sở dữ liệu ngành với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia (C12). Việc đồng bộ dữ liệu với Trung tâm Dữ liệu quốc gia không chỉ mở ra bước phát triển mới mà còn góp phần xây dựng nền quản trị hiện đại, minh bạch.

Tại buổi lễ ký kết diễn ra chiều 6/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, nhấn mạnh việc ký kết và kích hoạt kết nối dữ liệu là dấu mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của ngành nông nghiệp và môi trường, đồng thời cụ thể hóa các chủ trương lớn về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đặc biệt, trong bối cảnh dữ liệu được xác định là tài nguyên chiến lược, việc xây dựng hệ sinh thái dữ liệu số trở thành yêu cầu tất yếu, phục vụ hiệu quả công tác quản lý ngành có phạm vi rộng, tác động trực tiếp đến sinh kế của hàng chục triệu người dân. Việc đồng bộ dữ liệu với Trung tâm Dữ liệu quốc gia không chỉ mở ra bước phát triển mới mà còn góp phần xây dựng nền quản trị hiện đại, minh bạch.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng phát biểu.



Theo Bộ trưởng Trần Đức Thắng, thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tập trung xây dựng nền tảng dữ liệu đa ngành quy mô lớn, từng bước tháo gỡ các “điểm nghẽn” như cơ sở dữ liệu đất đai và truy xuất nguồn gốc nông sản. Đến nay, 12/12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành cốt lõi đã hoàn thành kết nối, được chuẩn hóa theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” và sẵn sàng vận hành chính thức.

Quá trình triển khai cũng đã ghi nhận nhiều kết quả nổi bật, trong đó “Chiến dịch 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai” đã rà soát hơn 62,2 triệu thửa đất, xác thực 42,5 triệu thửa với cơ sở dữ liệu dân cư và đối soát hơn 82.000 tàu cá.

“Việc kết nối và đồng bộ dữ liệu không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn góp phần cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, hướng tới phương thức quản trị dựa trên dữ liệu,” Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định.

Song song đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đang triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Hệ thống này đã được ra mắt từ cuối năm 2025 và sẽ được áp dụng đồng bộ trên phạm vi cả nước từ ngày 1/7/2026.

Về phía Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương - Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia, cho biết thực hiện các chủ trương của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập, khai thác dữ liệu và đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai kết nối, đồng bộ các hệ thống thông tin quan trọng.

Các đại biểu bấm nút kích hoạt kết nối, đồng bộ dữ liệu.



Đến nay, hai bộ đã hoàn thành việc kết nối 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành nông nghiệp và môi trường với Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Kết quả này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hỗ trợ cắt giảm thủ tục hành chính, phát triển dịch vụ công trực tuyến và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Để phát huy hiệu quả các hệ thống đã kết nối, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương đề nghị hai Bộ tiếp tục đẩy mạnh đối khớp, xác thực dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID; đồng thời duy trì cập nhật dữ liệu thường xuyên, bảo đảm đồng bộ theo thời gian thực. Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và lộ trình kết nối các hệ thống còn lại trong năm 2026.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương cũng bày tỏ tin tưởng việc kết nối, chia sẻ dữ liệu sẽ trở thành mô hình tiêu biểu, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Tái khẳng định ý nghĩa của sự kiện, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho rằng việc kết nối dữ liệu thể hiện cam kết mạnh mẽ trong thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, hướng tới nền quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an hoàn thiện hành lang pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật về kết nối, chia sẻ dữ liệu; xây dựng nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản kết nối quốc gia./.

Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an nhằm thúc đẩy kết nối, đồng bộ dữ liệu ngành về Trung tâm Dữ liệu quốc gia, phục vụ chuyển đổi số toàn diện. Văn bản được triển khai trên cơ sở các chủ trương lớn của Chính phủ như Kế hoạch 02-KH/BCĐTW, Nghị quyết 214/NQ-CP và Nghị quyết 11/NQ-CP, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Tại lễ ký kết, hai bộ thống nhất tiếp tục duy trì kết nối, cập nhật dữ liệu theo thời gian thực hoặc định kỳ, đồng thời đẩy mạnh số hóa, chuẩn hóa, làm giàu và làm sạch toàn bộ dữ liệu còn lại trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Bên cạnh đó, việc xây dựng quy trình tạo lập dữ liệu tổng thể cho cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2026. Về phân công thực hiện, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức số hóa và chuẩn hóa dữ liệu; Bộ Công an đảm nhiệm đối khớp, xác thực thông tin với cơ sở dữ liệu dân cư và nền tảng định danh điện tử. Cục Chuyển đổi số và Trung tâm Dữ liệu quốc gia được giao làm đầu mối phối hợp triển khai. Trong thời gian tới, hai bên tiếp tục mở rộng kết nối nhiều hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu mới theo Nghị quyết 214/NQ-CP, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên số.

Khoảng 45 triệu thửa đất chưa được tạo lập dữ liệu: Bộ NN-MT nêu hướng giải quyết Theo Cục Quản lý đất đai, một số địa phương có khối lượng nhiệm vụ khá lớn cần triển khai liên quan đến cơ sở dữ liệu đất đai là Quảng Ninh, Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thanh Hoá, Nghệ An.