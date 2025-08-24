Bộ Quốc phòng điều động lực lượng, phương tiện cao nhất ứng phó với bão số 5

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng vừa ký công điện hỏa tốc ngày 24/8 của Bộ Quốc phòng gửi các cơ quan, đơn vị quân đội về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5 năm 2025.

Công điện của Bộ Quốc phòng gửi: Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các tổng cục: Hậu cần-Kỹ thuật, Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục II; các Quân khu: 3, 4, 5; các Quân đoàn: 12, 34; các Quân chủng: Phòng không-Không quân, Hải quân; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam; các Bộ Tư lệnh: Thủ đô Hà Nội; Pháo binh-Tên lửa; các Binh chủng: Tăng thiết giáp, Đặc công, Công binh, Hóa học, Thông tin liên lạc; các Binh đoàn: 11, 12, 18, 19; Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội.

Thực hiện Công điện số 143/CĐ-TTg ngày 23/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5, để khẩn trương ứng phó với bão số 5 gây gió mạnh, sóng lớn trên biển; mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất khu vực Bắc Trung Bộ, giảm thiểu thiệt hại tính mạng, tài sản của nhân dân và của Nhà nước, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến của bão số 5; điều động lực lượng, phương tiện cao nhất ứng phó kịp thời các tình huống có thể xảy ra, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng và địa bàn đóng quân; kiểm tra và kịp thời di chuyển đơn vị ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, mất an toàn.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị quân đội kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó các khu vực trọng điểm thiên tai, các khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, các tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu, các khu vực ngập lụt, chia cắt.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ba Nang (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) hỗ trợ người dân cắt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa ứng phó mưa bão. (Ảnh: TTXVN phát)

Đồng thời, các đơn vị chủ động giúp chính quyền và nhân dân chằng chống nhà cửa, sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; hướng dẫn sắp xếp neo đậu tàu, thuyền tại nơi tránh trú; đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư và các hoạt động sản xuất, khu vực trũng, thấp, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người.

Bộ Tổng Tham mưu thành lập Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, thành phần gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Cục Tác chiến, Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) tham gia Sở Chỉ huy tiền phương tại Quân khu 4.

Các Tổng cục: Hậu cần-Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II, theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác ứng phó với bão số 5, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, đá, bảo đảm an toàn kho xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị; bảo đảm tốt về hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó thiên tai; chủ động phối hợp, xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

Bộ Quốc phòng giao Quân khu 4 phối hợp với địa phương tổ chức các đoàn đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão số 5 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh trên địa bàn; tổ chức lực lượng, phương tiện ém lót tại các khu vực trọng điểm nguy cơ xảy ra các sự cố do bão gây ra trên địa bàn các tỉnh, trọng điểm là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị để xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, Quân khu 4 chủ trì, phối hợp với tỉnh Nghệ An triển khai thiết lập Sở Chỉ huy phía trước của Chính phủ tại Bộ Tư lệnh Quân khu để chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó với bão số 5, kết nối truyền hình trực tuyến từ Sở Chỉ huy phía trước đến các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu.

Bộ Quốc phòng giao Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng trực, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển khi có lệnh.

Quân chủng Phòng không-Không quân, Binh đoàn 18 sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đường không; vận chuyển lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm đến các khu vực bị chia cắt khi có lệnh.

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội bảo đảm đường truyền thông tin liên lạc thông suốt từ Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ tại Quân khu 4 đến các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 5./.

