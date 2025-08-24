Chỉ đạo của Ban Bí thư về ứng phó với cơn bão số 5

Ngày 23/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Công văn số 70-CV/TW của Ban Bí thư về việc ứng phó với cơn bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki).

Công văn nêu theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và các trung tâm dự báo quốc tế, cơn bão số 5 (Kajiki) có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 15-16 tại khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ tỉnh Quảng Trị đến thành phố Huế.

Đây là cơn bão có cường độ mạnh, đường đi và ảnh hưởng trên diện rộng.

Ban Bí thư chỉ đạo để chủ động ứng phó với bão và mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và tài sản Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội chủ động, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, không được lơ là chủ quan với cơn bão số 5 (Kajiki), hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra./.