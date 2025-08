Bộ trưởng Bộ Công an: Mỗi ngày tới đây đều sẽ là ngày an ninh mạng Việt Nam

Chiều ngày 5/8 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm Ngày an ninh mạng Việt Nam (6/8) lần thứ nhất với chủ đề "Dấu ấn an ninh mạng và định hướng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc."

Sự kiện được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của an ninh mạng, thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự hoạt động hiệu quả của công tác bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, kiến tạo văn hóa an ninh mạng trong kỷ nguyên mới.

Đây cũng là dịp Bộ Công an, nòng cốt là lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết số 30-NQ/TW về Chiến lược An ninh mạng quốc gia; Nghị quyết số 12-NQ/TW về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Dấu ấn an ninh mạng trong kỷ nguyên mới

Ngày An ninh mạng Việt Nam được tổ chức lần thứ nhất để lại ấn tượng mạnh mẽ khi cùng nhìn lại những dấu ấn chiến lược trong công tác bảo đảm an ninh mạng.

Tại sự kiện, Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) cho biết, công tác bảo đảm an ninh mạng luôn luôn song hành, không thể tách rời quá trình chuyển đổi số. Trong năm qua, công tác bảo đảm an ninh mạng đã đạt được nhiều dấu ấn nổi bật.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05 - Bộ Công an). (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Dấu ấn đầu tiên theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh là thống nhất quản lý nhà nước về an ninh mạng trên cơ sở hợp nhất chức năng, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng và bảo đảm an ninh mạng; thiết lập cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt từ trung ương tới địa phương.

Bộ Công an cũng đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa Luật An ninh mạng sửa đổi, bổ sung vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2025.

Ngành an ninh mạng cũng khẳng định dấu ấn hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng và uy tín, vai trò của Việt Nam trong kết nối giải quyết các thách thức an ninh mạng với Lễ mở ký Công ước về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) vào tháng 10/2025.

Một điểm nhấn với ngành an ninh mạng đó là từng bước hình thành thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng, phát huy hiệu quả hoạt động hợp tác công tư thông qua hoạt động của các Hiệp hội, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia bảo vệ an ninh mạng; thành lập Liên minh ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng quốc gia; quy tụ những KOL uy tín, có ảnh hưởng xã hội tích cực để thúc đẩy dư luận, đấu tranh chống thông tin sai lệch, lan truyền kỹ năng an toàn số và triển khai các dự án cộng đồng, tiến tới thành lập liên minh những người ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL, KOC).

Cùng với đó, các cơ quan phụ trách cũng thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng và kiến tạo hệ sinh thái an ninh mạng cùng hướng tới sứ mệnh bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và bảo đảm an ninh con người trong kỷ nguyên mới.

Ngày An ninh mạng Việt Nam cũng đã giới thiệu chuỗi các sự kiện, chương trình thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng như tổ chức Diễn tập an ninh mạng đối với Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an; ra mắt Hệ thống điều hành an ninh mạng quốc gia.

Ra mắt Hệ thống điều hành an ninh mạng quốc gia. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Từ tháng 8/2025 cũng sẽ diễn ra Chiến dịch bình dân học vụ số nâng cao nhận thức cộng đồng về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân; sự kiện “Bảo vệ dữ liệu cá nhân - An ninh con người trong kỷ nguyên số”; Hội nghị “KOLs với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”; Hội thảo “An ninh mạng và an toàn thông tin theo cấp độ cho hệ thống điều khiển trong nhà máy điện - Từ quy định đến triển khai thực tiễn."

Về tăng cường hợp tác công tư sẽ có thỏa thuận hợp tác bảo vệ an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao giữa Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS).

Mỗi ngày tới đây đều là Ngày An ninh mạng Việt Nam

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh, thế trận an ninh nhân dân trên không dân mạng từng bước được xây dựng, vững chắc. Không gian mạng Việt Nam ngày càng an toàn, chủ quyền số được bảo vệ ngày càng vững chắc. Bên cạnh vai trò xung kích, nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân, có đóng góp quan trọng của các Bộ, Trung ương và địa phương và sự ủng hộ tích cực, hiệu quả đồng hành của các doanh nghiệp và người dân.

Để tăng cường bảo vệ an ninh mạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đề nghị cần đẩy mạnh tuyên truyền bằng các hình thức đa dạng, thiết thực, phong phú, lan toả mạnh mẽ hình ảnh an ninh mạng Việt Nam. Qua đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật, đề cao cảnh giác, tự bảo vệ mỗi tổ chức, cá nhân khi tham gia không gian mạng. Để mỗi người dân thực sự trở thành người chiến sĩ bảo vệ an toàn, an ninh mạng, pháo đài vững chắc trước âm mưu hoạt động chống phá các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm trên không gian mạng.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện cơ sở chính trị, pháp lý và tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh mạng. Xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên cơ sở thế trận lòng dân vững chắc trên không gian mạng.

Tiếp tục tham mưu với Đảng, Nhà nước hoàn thiện quan điểm, chủ trương, biện pháp bảo vệ vững chắc an ninh mạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xác lập khung pháp lý trên một số lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, tự động hoá, công nghệ blockchain góp phần định hình xác lập và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong bảo vệ an ninh mạng, trước hết là bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống thông tin bộ, ngành, địa phương, lĩnh vực mình trong quá trình phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số quốc gia. Tiếp tục các giải pháp huy động sự tham gia có hiệu quả hoạt động đoàn các doanh nghiệp và toàn dân trong bảo vệ an ninh mạng. Xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng, đấu tranh chống âm mưu hoạt động phá hoại tư tưởng, chống phá Đảng, Nhà nước, xâm hại an ninh trật tự.

Đại tướng Lương Tam Quang cũng nhấn mạnh cần nâng cao năng lực, tiềm lực an ninh mạng, chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó hiệu quả, có nguy cơ, thách thức từ không gian mạng.

Cuối cùng, Đại tướng Lương Tam Quang cũng yêu cầu cần làm chủ sản phẩm công nghiệp an ninh mạng, cần tập trung và nghiên cứu và đưa các sản phẩm vào thực tiễn mọi hoạt động đời sống xã hội. Phát triển công nghiệp an ninh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của các nhiệm vụ.

"Mỗi ngày tới đây đều là Ngày An ninh mạng Việt Nam. Với quyết tâm mạnh mẽ bảo vệ vững chắc an ninh mạng, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, vững bước vào kỷ nguyên mới kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và hùng cường của dân tộc ta," Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định./.

