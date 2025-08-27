Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo loạt giải pháp đẩy mạnh ngoại giao kinh tế

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông báo số 6193/BCT-TTNN ngày 19/8/2025 về việc triển khai Thông báo số 398/TB-VPCP thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh ngoại giao kinh tế.

Cụ thể, thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh ngoại giao kinh tế góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2025, tạo đà tăng trưởng hai con số giai đoạn tiếp theo tại Thông báo số 398/TB-VPCP, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chức năng thuộc Bộ triển khai ngay các nhiệm vụ.

Bộ trưởng giao Vụ Phát triển thị trường nước ngoài chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách thương mại đa biên và các đơn vị liên quan thuộc Bộ, các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp trong nước khai thác hiệu quả 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết.

Chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách thương mại đa biên và các đơn vị liên quan thúc đẩy khởi động đàm phán các FTA mới với các thị trường tiềm năng (tại châu Mỹ là FTA với khối Mercosur; châu Á là FTA với các nước Hội đồng hợp tác vùng Vịnh - GCC, Ấn Độ, Pakistan; châu Phi là FTA với Ai Cập, Liên minh Thuế quan Nam châu Phi - SACU).

Cùng đó, phối hợp giữa các đơn vị giúp việc cho Đoàn đàm phán Chính phủ để thúc đẩy đàm phán, ký kết FTA với Hoa Kỳ về thuế đối ứng trong thời gian sớm nhất.

Chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thúc đẩy ký Hiệp định thương mại gạo với Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore và Brazil.

Bộ trưởng yêu cầu Vụ Chính sách thương mại đa biên chủ trì, phối hợp với Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và các đơn vị liên quan sớm kết thúc đàm phán FTA với Khối Hiệp hội thương mại tự do châu Âu (EFTA) trong năm 2025; triển khai trao đổi, thống nhất tài liệu tham chiếu của FTA với MERCOSUR, GCC, Ai Cập... để khởi động đàm phán và ký kết trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, chủ trì, điều phối triển khai các nhiệm vụ được giao trong Quyết định của Bộ về thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Vương quốc Anh (UKVFTA), xây dựng Bộ chỉ số FTA Index 2025 và hệ sinh thái tận dụng FTA.

Bộ trưởng đề nghị Cục Xuất nhập khẩu chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện kế hoạch hành động về cân bằng thương mại hài hòa, bền vững với các đối tác lớn để triển khai hiệu quả Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu nhập khẩu.

Đối với Cục Xúc tiến thương mại chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tăng cường tổ chức các hoạt động/hội nghị xúc tiến, kết nối và quảng bá thương mại giữa Việt Nam và các nước; triển khai Chương trình cấp Quốc gia về Xúc tiến thương mại tập trung vào các thị trường đã có FTA và các thị trường đang thúc đẩy đàm phán FTA.

Bộ trưởng lưu ý các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, theo dõi tình hình biến động chính trị, kinh tế-thương mại, đầu tư tại nước sở tại và có báo cáo, đánh giá tác động đối với Việt Nam và đề xuất các chính sách, giải pháp ứng phó phù hợp.

Mặt khác, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại tại các nước sở tại nhằm quảng bá sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam và môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam để mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 12% trong năm 2025./.

