Hoạt động ngoại giao kinh tế tại Trung Quốc được triển khai chủ động, sáng tạo

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã có buổi trao đổi với phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh về kết quả đạt được trong công tác ngoại giao kinh tế 6 tháng đầu năm 2025 tại địa bàn.

Đại sứ Phạm Thanh Bình cho biết thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng “6 hơn," trong đó có thúc đẩy hợp tác thực chất sâu sắc hơn, trong 6 tháng đầu năm 2025, Đại sứ quán đã triển khai chủ động, sáng tạo, tích cực các hoạt động ngoại giao kinh tế nhằm duy trì đà hợp tác kinh tế mạnh mẽ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Các hoạt động được triển khai đã tạo thuận lợi và mở rộng giao thương, góp phần đưa tổng kim ngạch thương mại đạt 113,8 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng hai chữ số đạt 20%.

Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầu tư hấp dẫn của nhiều doanh nghiệp uy tín Trung Quốc, với vốn đầu tư đăng ký đạt 2,55 tỷ USD, là nhà đầu tư lớn thứ ba và dẫn đầu về số lượng dự án mới.

Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư ngày càng gia tăng hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, cho thấy hợp tác phát triển chất lượng cao giữa hai nước. Các dự án kết nối chiến lược, nhất là kết nối hạ tầng về đường sắt, đường bộ cao tốc, hạ tầng cửa khẩu đạt tiến triển tích cực. Du lịch giữa hai nước có sự phục hồi đáng kể, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất với 2,7 triệu lượt khách, chiếm 25,6% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định, để đạt được các kết quả như trên, Đại sứ quán đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể như phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại trở thành một trong những trọng tâm của các hoạt động đối ngoại giữa hai nước, đặc biệt là cấp cao.

Đại sứ quán đã phối hợp chuẩn bị chu đáo, hiệu quả cho các hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhân chuyến công tác tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và làm việc tại Trung Quốc vào tháng 6/2025, trong đó có Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc và các cuộc gặp với nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán đã hỗ trợ gần 50 đoàn công tác của lãnh đạo chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sang thăm Trung Quốc và gần 10 đoàn công tác của các đoàn Trung Quốc sang thăm Việt Nam; thường xuyên phối hợp với các cơ quan, địa phương trong nước tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, tiếp xúc doanh nghiệp. Các hoạt động này quảng bá mạnh mẽ môi trường và cơ hội đầu tư tại Việt Nam; kết nối nhiều doanh nghiệp uy tín, có tiềm lực của Trung Quốc với các doanh nghiệp Việt Nam.

Cùng với đó, Đại sứ quán đã phối hợp với các cơ quan trong nước đẩy mạnh công tác mở cửa thị trường, tạo thuận lợi cho thương mại phát triển, bao gồm thúc đẩy mở cửa thêm một số sản phẩm mà Việt Nam có thế mạnh vào thị trường Trung Quốc như ớt, chanh leo, tổ yến thô, tổ yến sạch, cám gạo, phối hợp tháo gỡ các khó khăn trong xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc và tạo thuận lợi cho thông quan nông sản vào vụ mùa cao điểm; thường xuyên cập nhật thông tin, cảnh báo sớm, phối hợp hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; tích cực tham mưu các sản phẩm, mặt hàng tiềm năng xuất khẩu sang Trung Quốc có thể thay thế cho thị trường Mỹ.

Đại sứ quán đã hỗ trợ các cơ quan trong nước làm việc với các bộ, ngành Trung Quốc để thúc đẩy các dự án kết nối chiến lược, trong đó có 3 dự án đường sắt kết nối với Trung Quốc.

Trong bối cảnh tình hình diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường, Đại sứ quán đã tích cực tham mưu, nghiên cứu dự báo, đề xuất các giải pháp; xây dựng bản tin thuế quan định kỳ và bản tin kinh tế-thương mại hằng tháng và gửi về các bộ, ngành, viện nghiên cứu, hiệp hội và địa phương nhằm cập nhật, chia sẻ thông tin rộng rãi về tình hình và các chính sách kinh tế của sở tại, cũng như các cơ hội hợp tác, giao thương với các đối tác Trung Quốc.

Lưu thông hàng hóa tại cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Về những giải pháp và phương hướng để thúc đẩy công tác ngoại giao kinh tế trong 6 tháng cuối năm 2025, Đại sứ Phạm Thanh Bình cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2025, bám sát các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác kinh tế góp phần làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2025, tạo đà tăng trưởng 2 con số giai đoạn tiếp theo, Đại sứ quán sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung công tác sau.

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tham mưu chiến lược, nắm chắc tình hình sở tại, chủ động hơn trước các điều chỉnh về chính sách và động thái của Trung Quốc, nhất là đối với mặt hàng hoa quả và nông sản.

Thứ hai, tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao, thực hiện hiệu quả, quyết liệt các thỏa thuận đã ký giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực, trọng tâm là thương mại nông sản và kết nối chiến lược như thúc đẩy tiếp tục mở cửa thị trường cho một số trái cây có múi và dược liệu của Việt Nam; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh về xuất khẩu nông, thủy sản của ta sang thị trường Trung Quốc; thúc đẩy công tác xúc tiến thương mại hàng hóa Việt Nam; phát huy hiệu quả các ưu đãi của Hiệp định thương mại tự do giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc (ACFTA) phiên bản 3.0 và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP); tiếp tục thúc đẩy các dự án lớn, bao gồm dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng... ; đẩy nhanh việc xây dựng các dự án hợp tác cửa khẩu thông minh, khu kinh tế qua biên giới; triển khai cơ chế Ủy ban liên hợp Hợp tác đường sắt Việt-Trung.

Thứ ba, tiếp tục kêu gọi các dự án đầu tư của các doanh nghiệp có thực lực, uy tín và công nghệ của Trung quốc nhằm góp phần nâng cao tỷ trọng nội địa hóa, hình thành chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất hoàn chỉnh tại Việt Nam.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác ngoại giao khoa học công nghệ nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhất là trên các lĩnh vực mới nổi như Trí tuệ Nhân tạo, năng lượng sạch, phát triển xanh, kinh tế số... Đây là những lĩnh vực mà Trung Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu./.

