Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nói về quy hoạch khoáng sản bauxite, hỗ trợ về đất đai

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chiều 23/5, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã đăng đàn giải trình, làm rõ nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội liên quan đến vấn đề quy hoạch về khoáng sản bauxite; việc nghiên cứu quy chuẩn môi trường liên quan đến nuôi trồng thủy sản; hướng dẫn bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản nằm trong hành lang an toàn cột tháp gió của các công trình điện gió; chồng lấn về quy hoạch gây khó khăn trong phát triển kinh tế, xã hội…

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 333/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại phiên thảo luận, làm rõ ý kiến của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo (đoàn Lâm Đồng) liên quan đến vấn đề quy hoạch về khoáng sản bauxite, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết nội dung này do Bộ Công Thương chủ trì. Vừa qua Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham gia phần đánh giá, thăm dò trữ lượng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Bộ Công thương rà soát lại các quy hoạch về khai thác khoáng sản, đảm bảo với quy hoạch của địa phương, sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Tuy nhiên quy hoạch khoáng sản bauxite phải phù hợp với phát triển chung của địa phương theo từng thời kỳ, giai đoạn.

“Có những giai đoạn chưa cần khai thác thì có thể đưa vào quy hoạch dự trữ để các dự án đầu tư, các dự án phát triển kinh tế-xã hội vẫn được đảm bảo,” ông Khánh nói.

Liên quan đến nội dung Đại biểu Quốc hội Siu Hương (đoàn Gia Lai) đề cập về việc hướng dẫn bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản nằm trong hành lang an toàn cột tháp gió của các công trình điện gió, ông Khánh cho biết nội dung này được quy định rõ tại Điều 106, Luật Đất đai 2024.

Cụ thể, Điều 106 quy định khi xây dựng công trình, khu vực có hành lang bảo vệ an toàn mà không thu hồi đất nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn thì người sử dụng đất được bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất theo quy định của Chính phủ.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cũng cho biết Bộ Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo và trình Chính phủ Nghị định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

“Khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành và Nghị định được ban hành sẽ rõ việc hướng dẫn bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất và tài sản gắn liền với đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn của cột tháp gió.

Cũng tại phiên thảo luận, đại biểu Trần Thị Thanh Hương - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét sớm ban hành một quy chuẩn riêng phù hợp hơn cho việc nuôi trồng thủy sản theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2022.

Với nội dung trên, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết việc đánh giá tác động môi trường trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản đang thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 40:2011/BTNMT.

Thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng quy chuẩn mới và đang xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương. "Quy chuẩn này đã làm rõ các lĩnh vực kinh tế, trong đó có các tiêu chí về nuôi trồng, chế biến thủy sản,” ông Khánh nhấn mạnh./.