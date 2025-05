Bộ trưởng Y tế Mỹ cáo buộc các tạp chí y khoa lớn bị ngành dược chi phối

Ngày 28/5, Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr đã lên tiếng chỉ trích một loạt tạp chí y khoa danh tiếng, cáo buộc các ấn phẩm này đang “bắt tay” với ngành công nghiệp dược phẩm và cảnh báo sẽ không cho phép các nhà khoa học của chính phủ tiếp tục đăng bài trên đó.

Trong nhiều năm qua, Bộ trưởng Kennedy Jr. đã chỉ trích việc ngành công nghiệp dược phẩm gây tác động lên hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Mỹ, đồng thời bày tỏ nghi ngờ về tính minh bạch của nhiều nghiên cứu y khoa hiện nay.

Lần này, ông hướng mũi nhọn vào các tạp chí y khoa hàng đầu như The Lancet, New England Journal of Medicine (NEJM) và JAMA (Tạp chí Y học Mỹ).

Ra đời từ thế kỷ 19, các tạp chí chuyên ngành trên đã đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu y khoa và y sinh. Những nghiên cứu công bố trên các tạp chí này thường phải trải qua quy trình bình duyệt (peer review) do hội đồng chuyên gia thực hiện để đảm bảo tính khách quan.

Tuy nhiên, phát biểu trong một podcast phát sóng ngày 28/5, Bộ trưởng Kennedy Jr. cho rằng các tạp chí này đang mất dần tính độc lập khi chịu ảnh hưởng quá lớn từ các tập đoàn dược phẩm.

Ông cáo buộc các công ty dược giờ đây chỉ cần chi khoảng 10.000 USD để công bố những nghiên cứu với kết quả có lợi cho họ trên các tạp chí này.

Ông viện dẫn các lập luận từng được cựu Tổng biên tập NEJM, bà Marcia Angell, đề cập trong một cuốn sách xuất bản đầu những năm 2000 cho rằng nhiều nghiên cứu lâm sàng hiện nay không còn phản ánh đúng giá trị khoa học khách quan.

Bộ trưởng Kennedy Jr. nhấn mạnh nếu các tạp chí không có sự thay đổi, Bộ Y tế Mỹ có thể ngừng cho phép các nhà khoa học thuộc Viện Y tế Quốc gia (NIH) công bố nghiên cứu trên các ấn phẩm này, thay vào đó sẽ thành lập hệ thống xuất bản riêng.

Hiện, ông Kennedy Jr. đang tiến hành cải tổ Bộ Y tế Mỹ nhằm cắt giảm bộ máy hành chính và khôi phục lòng tin của người dân vào các cơ quan y tế công./.

